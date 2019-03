Finali Soldeu | Nadia Fanchini 2 o tempo in prova discesa | 3 a Goggia | miglior tempo Venier

Sci - orari tv Finali Coppa del Mondo Soldeu : evento in diretta su Rai Sport - 13-17 marzo : Con le tappe di Spindleruv Mlyn e Kranjska Gora si è chiusa la stagione regolare della Coppa del Mondo di sci alpino. Ora non resta che l’ultimo lungo weekend delle finali a calare il sipario sul 2019 del Circo Bianco. Per la prima volta sede dell’atto conclusivo, le finali 2019 si terranno a Soldeu (Andorra), dall’11 al 17 marzo. Nel comprensorio sciistico più importante di tutti i Pirenei non ci sarà comunque nulla da definire in ambito di ...

Sci alpino - Calendario Finali Coppa del Mondo Soldeu 2019 : programma - orari e tv : E, infine, dopo una lunghissima stagione, siamo giunti all’atto finale della Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Uomini e donne, infatti, sono pronti per le Finali di Soldeu, nel Principato di Andorra, che andranno a calare il sipario sull’annata del Circo Bianco. Come consuetudine questo evento metterà in scena tutte le gare del Calendario, in una cinque-giorni davvero intensa che prenderà il via con le prove più veloci e, passando ...

Sci alpino - tutte le qualificate per le Finali di Coppa del Mondo di superG e discesa a Soldeu : La Coppa del Mondo di sci alpino si avvia verso le Finali, che si svolgeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. In ambito femminile, nell’ultimo fine settimana non si è gareggiato, visto che le prove di velocità sulla pista olimpica di Rosa Khutor (Russia) sono state cancellate a causa delle avverse condizioni meteo. Il quadro delle classifiche non è quindi cambiato e perciò anche le qualificate alle Finali, che andiamo a scoprire di ...

Sci alpino - tutti i qualificati per le Finali di Coppa del Mondo di superG e discesa a Soldeu : Con le gare di Kvitfjell (Norvegia) si è definito il quadro dei qualificati nelle discipline veloci per le Finali di Coppa del Mondo di sci alpino, che si disputeranno a Soldeu (Andorra) dall’11 al 17 marzo. Un fine settimana di gare che è stato cateterizzato dalla straordinaria doppietta di Dominik Paris, che ora punterà a chiudere in bellezza la stagione conquistando la Coppa di specialità di superG. Alle Finali, in base al regolamento, ...