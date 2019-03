Demolizione della pila 8 | tempi incerti

Amianto sul Ponte Morandi - Demolizione della Pila 8 rinviata - Sky TG24 - : Sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Occorre prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Intanto sono più di 30 i nuovi indagati ...

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della Demolizione. Bucci : “A giorni il via ai lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...