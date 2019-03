Casting per un progetto cinematografico con riprese a Roma e per GiZa Eventi

Blastingnews

(Di martedì 12 marzo 2019)tuttora aperti, a cura di Cineworld, per una nuova produzione cinematografica le cuiverranno poi effettuate aa breve. Sono, inoltre, in corso numerose selezioni diper iniziative e manifestazioni che si svolgeranno nell'Italia centro-settentrionale.CineworldPer un nuovo film Cineworldcerca un mimo. Leverranno poi effettuate alla fine di marzo a. I candidati devono possedere un costume proprio ed essere in grado di rappresentare in un modo davvero particolare e adeguato una statua o una figura similare. Gli interessati a candidarsi devono far riferimento alla pagina ufficiale Facebook di CineworldLa nota agenziaha in corso varie selezioni di hostess e parrucchiere per numerose iniziative. Vediamone alcune. Per il 15, 16 e 17 marzo, si cerca una hostess per un evento a Pesaro. Le ...

