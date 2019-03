Brigitte Macron riceve le 5 scienziate vincitrici del premio ' L' Oréal-Unesco per le donne

Brigitte Macron con le scarpe di Louis Vuitton in Egitto : polemica contro la premiere dame : Tailleur grigio a righe e scarpe da ginnastica Louis Vuitton : così Brigitte Macron è apparsa durante la visita ufficiale col marito in Egitto , questa settimana. Immagini che hanno fatto il giro del mondo mentre il britannico Daily Mail lanciava una polemica interrogandosi sul buon gusto di Brigitte , che ha accompagnato con scarpe color kaki il suo completo grigio.In realtà le scarpe , con riflessi dorati, hanno fatto la loro ...

Dai gilet gialli a Hollande. Tutti odiano Brigitte Macron : Parigi. Il presidente americano, Donald Trump, le aveva detto che “era in forma, nonostante la sua età” quando era venuto a Parigi, nel 2017, in occasione della festa nazionale del 14 luglio. Laurent Ruquier, animatore del talk-show più fighetto del sabato sera francese, le aveva fatto i complimenti

Brigitte Bardot sta con i gilet gialli : "Capisco la loro rabbia. Macron? Non convincente" : "Comprendo quello che vivono, la loro rabbia quotidiana": Brigitte Bardot spiega, in un'intervista al quotidiano Midi Libre, perché - come da lei stessa annunciato fin dal mese di novembre - è dalla parte dei gilet gialli e della loro protesta.L'ex attrice, animalista convinta e simpatizzante di estrema destra, aggiunge: "Quando vedo i milioni usati per cose di un'incredibile futilità, quando vedo i viaggi dei politici in ...