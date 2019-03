Tutti gli uomini e le donne di Tim Berners Lee

Calendario Sport Invernali - Tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo. Programma - orari e tv : Va a chiudersi la stagione invernale: ultimi appuntamenti importanti per il Circo Bianco. Finali per la Coppa del Mondo di sci alpino, ultime prove per il massimo circuito internazionale per lo sci nordico (salto, combinata e sci di fondo), c’è il Mondiale per il biathlon: altra settimana da seguire alla grande. Andiamo a scoprire tutti gli eventi della settimana 12-17 marzo con il Programma, gli orari ed il palinsesto TV. SCI ALPINO Mar. ...

Oscar 2019 - Tutti i vincitori : Green Book è il miglior film : Al Dolby Theatre di Los Angeles, va in scena la 91esima Notte degli Oscar. Trionfo per Green Book, premiato come miglior film, mentre Olivia Colman e Rami Malek sono stati proclamati migliori attori. Il film di Peter Farrelly vince su Roma, che comunque porta a casa tre statuette. Ecco l'elenco dei vincitori:

“Rai Sport” - arriva la rivelazione su Zidane : Tutti i dettagli : Secondo quanto riportato dai colleghi di “RaiSport“, precisamente da Ciro Venerato, noto esperto di mercato, la Juventus starebbe analizzando attentamente la situazione legata al prossimo futuro di Massimiliano Allegri. Difficile che il tecnico bianconero decida di proseguire la sua avventura sulla panchina della Juventus, ecco perchè continuano ad incalzare le voci sul possibile e imminente […] More

Due incidenti in 6 mesi : Cina ed Ethiopian Airlines bloccano Tutti gli aerei Boeing 737 Max 8 : La Cina ha deciso di bloccare gli aerei Boeing 737 Max 8 , il modello precipitato due volte in 6 mesi: la prima o ottobre in Indonesia , 189 morti, tra cui un italiano; la seconda ieri 10 marzo in ...

Incidente aereo in Etiopia - la Cina blocca Tutti gli aerei Boeing 737 Max : Pechino - Tutte le compagnie aeree cinesi hanno ricevuto l'ordine di sospendere l'uso del Boeing 737 Max dopo l'Incidente di ieri che ha coinvolto un modello della Ethiopian Airlines e causato la ...

Ethiopian Airlines ha bloccato Tutti gli aerei Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha bloccato tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea in un tweet. "A seguito del tragico incidente del 10 marzo - si legge - Ethiopian Airlines ha deciso di tenere a terra tutti i Boeing 737 Max. Non si conoscono ancora le cause della sciagura - prosegue la nota - e la decisione è presa in via ...

Reddito di cittadinanza : Tutti i nodi da sciogliere : dal bando per i navigator al riscatto agevolato della laurea : La prossima settimana sarà decisiva per il Reddito di cittadinanza, con il nodo centrale dei «navigator» oggetto di un confronto serrato con le Regioni in attesa del bando ufficiale per il ...

Quelli che il calcio - Paolo Casarin contro Tutti : "Rispettate gli arbitri - dite solo caz**te" : tutti gli occhi erano puntati su Fulvio Collovati, tornato dopo tre settimane di ‘squalifica’, ma a tenere banco a Quelli che il calcio è stato stavolta il durissimo sfogo di Paolo Casarin.Un uno contro tutti stimolato dal gol annullato a Lautaro Martinez durante Inter-Spal. La decisione, arrivata dopo il consulto al Var, ha scatenato il dibattito in studio, con l’ex arbitro che ha accolto con palese nervosismo il commento dei presenti ...

Aereo Etiopia : Sicilia - bandiere a mezz'asta in Tutti gli uffici regionali : Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - bandiere a mezz'asta in tutti gli uffici regionali dell Sicilia. Lo ha disposto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, in segno di lutto per la tragica scomparsa dell'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa. A Palazzo d'Orleans le bandier

Isernia - il Comune abbassa la tassa sui rifiuti : Tutti gli sconti previsti : Comincia a dare i suoi frutti la politica di risanamento dei conti del Comune di Isernia tenuta dal sindaco Giacomo d'Apollonio, che si prepara a portare, presumibilmente tra la fine di marzo e la ...

MotoGp - warm up Qatar – Petrucci davanti a Tutti - ma occhio a Marquez : Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti, Marquez fa paura, Valentino Rossi fuori dai migliori 10: i tempi del warm up del Gp del Qatar Il momento tanto atteso sta per arrivare, il countdown per la prima gara della stagione 2019 di MotoGp è quasi scaduto. Il warm up sul circuito di Losail è l’ultimo step prima di iniziare a fare davvero sul serio. Nel ‘riscaldamento’ che precede il primo appuntamento del Motomondiale è Danilo ...

Tutti pazzi per Tagliafico : sul terzino dell’Ajax ci sono Arsenal - Real Madrid e Atletico : Per Nicolas Tagliafico, terzino sinistro argentino dell’Ajax, uno dei gioielli della squadra di Ten Hag, si potrebbe scatenare un’asta nel prossimo calciomercato. Secondo quanto riporta il “Sun“, noto quotidiano inglese, sul calciatore ci sarebbero Arsenal, Real Madrid e Atletico. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022; il suo cartellino ha una quotazione di circa 20 milioni ma, alla luce delle ultime ...