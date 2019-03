TIM | il Fondo Elliott in pressing contro lista Vivendi

Norvegia - il super fondo diventa più «green» : inizia il taglio agli invesTIMenti in petrolio e gas : Dopo il bando al carbone, avvenuto nel 2015, oggi anche quello di una larga fetta di compagnie del petrolio e del gas. La raccomandazione del governo norvegese al suo poderoso fondo sovrano è chiara, ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Startup - nasce il fondo nazionale innovazione : 1 miliardo di invesTIMenti : Il governo italiano lancia un programma di sostegno per le imprese innovative. La gestione affidata a Cdp. Previsti voucher per la trasformazione digitale

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere finale. Norvegia in trionfo - Germania seconda. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medagliere Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Sci nordico - Mondiali 2019 : il medagliere. Norvegia dominante - Germania staccata. Italia al setTIMo posto con le medaglie del fondo : Dal 20 febbraio al 3 marzo si terranno i Mondiali di sci nordico: a Seefeld, in Austria, gli atleti di sci di fondo, salto e combinata si daranno battaglia per centrare i titoli iridati delle diverse specialità. Di seguito vi proponiamo il medagliere generale della manifestazione, sommando i podi di tutti gli sport. medaglieRE Mondiali DI SCI nordico SEEFELD ...

Mondiali sci di fondo – A Seefeld Italia setTIMa nella staffetta femminile - oro alla Svezia : La Svezia sorprende la Norvegia nella staffetta femminile ai Mondiali di Seefeld. Italia settima, gran frazione di Comarella L’urlo delle compagne che sommergono Stina Nilsson al traguardo avrà scosso anche Therese Johaug, che di solito è abituata a vincere. La staffetta femminile, invece, va alla Svezia: è un oro storico, perché mancava alle scandinave dal 1960, quando trionfarono alle Olimpiadi di Squaw Valley e all’epoca le ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : nella staffetta femminile la Svezia spodesta la Norvegia! Russia al bronzo - Italia setTIMa : La staffetta femminile 4×5 km dei Mondiali di sci di fondo vede abdicare la Norvegia, che deve cedere il titolo iridato alle grandi rivali della vigilia della Svezia, mentre la medaglia di bronzo va alla Russia, che riesce ad avere la meglio sulla Germania. Settimo posto per l’Italia al termine di una buona prova corale. nella prima frazione forza il ritmo in vista del cambio la russa Yulia Belorukova, che si trascina dietro Ebba ...

Sci di fondo - Mondiali Seefeld 2019 : deciso il quartetto della staffetta femminile. Ilaria Debertolis in ulTIMa frazione : I Mondiali 2019 di sci di fondo a Seefeld (Austria) sono entrati nella loro seconda settimana ed è giusto guardare anche alle prove a squadre che caratterizzeranno la rassegna iridata sulle nevi austriache. Alle ore 13.00 di domani scatterà la staffetta 4×5 km femminile e le aspettative sulle possibile favorite sono ben chiare. La Norvegia e la Svezia sono le selezioni che verosimilmente si contenderanno il successo finale: da un lato il roster ...

"Fra me e Belen? C'è amore profondo - che non ha bisogno di definizioni. Lei? Onesta e piena di senTIMenti" : "Ci ho messo molto per arrivare a questa unione, ho costruito negli anni l'armonia che c'è adesso fra noi". Stefano De Martino si presenta così da Mara Venier a Domenica In e incalzato dalle domande della conduttrice parla del legame fra lui e Belen Rodriguez, con la quale ha un figlio Santiago."Non abbiamo mai nascosto quello che ci lega, le persone si stupiscono quando ci vedono abbracciati, ma è sempre stato così. ...