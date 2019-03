Stupro | imputati assolti perché per le giudici la ragazza “è troppo mascolina” Ministero

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ildella Giustizia si muove sul caso della sentenza della Corte d’appello di Ancona, relativa a un’accusa di violenza sessuale su una giovane. Nelle cui motivazioni lehanno fatto riferimento all’aspetto fisico della 22enne di origini peruviane: hanno sostenuto che non fosse credibile l’ipotesi divista la presunta “mascolinità” della vittima. Il caso è emerso dopo che la Cassazione ha deciso di annullare la decisione di secondo grado e ha disposto un nuovo processo d’appello. In attesa di leggere le motivazioni con cui la Suprema corte ha invalidato il verdetto di secondo grado, è stato chiesto agli uffici dell’ispettorato deldella giustizia di svolgere i necessari accertamenti preliminari in merito alla sentenza”.Il caso e le sentenze – I fatti risalgono al marzo del 2015 quando ladi origini peruviane si presenta ...

