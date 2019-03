Seconda Categoria | Atletico Pezze bum bum arriva la seconda vittoria

Pattinaggio artistico - Mentor Torun Cup 2019 : Marina Piredda trionfa in categoria Senior - quinto posto per Lara Naki Gutmann. In campo maschile Seconda posizione per Gabriele Frangipani : Archiviata la pausa natalizia, la Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico ha ripreso il suo cammino internazionale continuando a registrare importanti risultati. Sul ghiaccio della Tor-Tor Arena di Mentor (Polonia) è infatti andata in scena questa settimana la Mentor Torun Cup 2019, classico appuntamento di inizio anno giunto all’ottava edizione. La giovanissima Marina Piredda, all’esordio nella massima categoria, ha conquistato ...