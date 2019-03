MotoGp – Splendida rimonta per Valentino Rossi in Qatar | il rientro ai box è

sportfair

(Di lunedì 11 marzo 2019) Ilai box didopo il Gp delè caloroso: pacche e complimenti al Dottore da parte di tutto lo staff Yamaha Il primo Gp della stagione 2019 diè stato archiviato. Anche se la vittoria di Andrea Dovizioso è momentaneamente in sospeso, il weekend di gara si è concluso ieri sera, con un mix di emozioni e spettacolo puro. Impossibile non menzionare ed esaltare la fantasticadi: il Dottore, dopo un weekend complicatissimo, è riuscito a chiudere la sua gara al quinto posto, dopo essere partito dalla 14ª casella in griglia sul circuito di Losail.Il nove volte campione del mondo ha dimostrato ancora una volta ciò di cui è capace, sorprendendo tutti i fan e gli addetti ai lavori. Abbracci, complimenti e pacche ai box Yamaha al suo ritorno al termine della gara: tutto lo staff del team di Iwata si è congratulato con...

