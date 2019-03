MILANO Metrò | Scala | Casapound | i nodi di primavera del sindaco Sala

Feriti nel metrò a MILANO : indaga la Procura - sigilli ai vagoni. Atm al lavoro per calibrare le frenate : Aperta un'inchiesta dopo l'ennesima brusca frenata dovuta all'entrata in funzione del sistema automatico di sicurezza

MILANO - M1 Palestro : più cultura alla fermata della metropolitana : Milano, 10 marzo 2019 - E' la fermata culturale per eccellenza , quella che indica il polo museale più esteso della città. Parliamo della stazione Palestro della linea uno della metropolitana, la ...

MILANO - ennesima brusca frenata in metrò : 9 i passeggeri feriti Foto : Sulla linea rossa la circolazione è stata sospesa per una frenata d’emergenza di un treno nei pressi della stazione di Cadorna. Treni fermi per un’ora tra Cadorna e Pagano

MILANO - donna beve birra alla fermata metro : vigilantes Atm la bloccano a terra : Il quotidiano torinese La Stampa, oggi, ha diffuso le immagini di quanto accaduto una sera di qualche settimana fa in una stazione metropolitana milanese. Nel video, si vede una giovane donna che beve una birra (nonostante il divieto) e due addetti alla sicurezza Atm (società di trasporto pubblico) che dopo essersi avvicinati la immobilizzano e la mettono faccia a muro. Una reazione giudicata da molti fin troppo energica considerando che la ...

