Marzo Donna 2019 | mercoledì doppio appuntamento

8 Marzo in sei film : Girl - Manifesto - L’amore molesto - Il futuro è donna - Thelma - La donna elettrica : Il mezzo cinema ha declinato la donna e la femminilità tra mille ruoli. Molti film, forse troppi, ne denigrano la dignità sacrificandola con leggerezza allo sfruttamento visivo del corpo, mentre altri hanno indagato sul genere, sull’umanità specifica dell’essere figlia, madre, individuo. Sempre atavicamente sospese tra creazione e distruzione, vita e morte, le donne a prescindere da machismi e femminismi colorano il cinema, e questo restituisce ...

Festa Della Donna - Oggi 8 Marzo 2019/ Auguri Vip : Littizzetto - Hunziker e Cucinotta : Festa internazionale Della Donna Oggi 8 Marzo 2019. Il discorso del presidente Della repubblica, Sergio Mattarella al Quirinale

8 Marzo in rosso : l'altra faccia della Festa della donna tra violenza e differenze di genere : La strada è ancora lunga, se si leggono i dati sull'accesso femminile al mondo del lavoro, le differenze nella retribuzione con i colleghi maschi e la possibilità di carriera. Un fenomeno che ...

8 Marzo : Oms - il 70% degli operatori della sanità è donna ma solo il 25% è leader : Avere più leader femminili nel mondo della scienza e della salute, oltre ad essere un diritto e un principio di equità, conclude l'Oms, porta a benefici anche in ambito economico, perché permette di ...

8 Marzo - festa della donna : lascia 100 caffè sospesi nel bar pasticceria : È successo a San Casciano in Val di Pesa, nel Chianti. "Voglio restare anonimo", ha detto quando ha pagato la colazione alla pasticceria Pan di Zucchero, nel giorno della festa dedicata alle donne. All’inizio pensavo che il nostro cliente scherzasse, poi ho capito che faceva sul serio" ha detto la titolare.Continua a leggere

8 Marzo - giorno internazionale della donna : L'innovazione richiede che siano le donne a poter progettare, si sottolinea alle Nazioni Unite : dal momento che le ragazze sono ancora fortemente sotto-rappresentate in campi come la scienza, la ...

Festa della donna - la ricorrenza dell'8 Marzo come simbolo di emancipazione : Dopo tantissimi anni di lotte per l'emancipazione sociale e di conquiste politiche, l'8 marzo è divenuto il simbolo, per eccellenza, per ricordare il percorso affrontato dalle donne per ottenere pieni diritti. Per l'occasione, di consuetudine, si usa omaggiare le donne con dei piccoli doni: fiori, dolci e altri pensierini. La storia della Festa della donna Si pensa che la ricorrenza dell'8 marzo sia associata ad alcuni eventi significativi. Uno ...

Fanny Neguesha celebra il suo 8 Marzo : "Io sono donna - quali sono i tuoi super-poteri?" : Fanny Neguesha è stata spesso chiacchierata per la sua relazione passata con Mario Balotelli. La modella belga è attualmente pazza di Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus, con cui ha avuto anche un bambino nato da pochi mesi. La 28enne, qualche tempo fa, aveva litigato via social con il suo ex compagno ed attuale attaccante del Marsiglia. I due si erano insultati non usando mezzi termini: "Se fossi una brava persona avresti già trovato ...

8 Marzo - Impresa Donna Confesercenti : in 'rosa' solo 2 imprese su 10 : Non si tratta solo di una questione di pari opportunità: investire sulla educazione, formazione ed inserimento delle donne nel mondo del lavoro e nei ruoli decisionali, rappresenta una strategia ...

8 Marzo - Papa Francesco : la pace è donna : 13.06 "La donna è colei che fa bello il mondo, che lo custodisce e mantiene in vita. Vi porta la grazia che fa nuove le cose, l'abbraccio che include, il coraggio di donarsi. La pace è donna. Nasce e rinasce dalla tenerezza delle madri. ...

8 Marzo - in Uruguay danze e tamburi : il candombe è anche donna : L'articolo 8 marzo, in Uruguay danze e tamburi: il candombe è anche donna proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

8 Marzo - Giornata Internazionale della donna : come il nome “donna” ha vinto su “femmina” : Il termine "donna" lo diamo per scontato, e nemmeno l'8 marzo ci riflettiamo molto sopra. Ma in origine ha un significato alto e forte, e il modo poetico in cui ha vinto sulle alternative dell'italiano medievale ha molto da raccontarci, ha molto con cui ispirarci, specie oggi. Vediamolo inseme.Continua a leggere