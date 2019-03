I Jethro Tull arrivano in Italia per l’estate | prezzi e date per Taormina | Cremona e

optimaitalia

(Di lunedì 11 marzo 2019)Dopo il tour primaverile che sta per partire da Torino con la data del 28 marzo e terminerà a Trieste l'1 aprile, iinper l'estate e confermano una loro costante presenza nella penisola. Il loro nome è strettamente legato alla storia del progressive rock mondiale grazie al particolare sincretismo tra folk, rock, musica classica, jazz e blues. Il tour celebra i primi cinquant'anni della band e prende proprio il nome di 50th Anniversary Tour, fortemente voluto da Ian Anderson per ringraziare il mondo intero per l'affetto dimostrato sin dalla nascita del progetto.Proprio per questo le setlist del 50th Anniversary Tour porteranno sul palco i più grandi successi della band a partire dall'album "This was" (1968). Ancora in piedi e ancora forti della loro musica innovativa e appassionante, iinper l'estate con treche ...

