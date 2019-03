Grandi Stazioni sempre più connesse FS Italiane sigla accordo con INWIT

finanza.lastampa

(Di lunedì 11 marzo 2019)ferroviarie piùgrazie all'to dal Gruppo FScon, la società controllata da TIM che gestisce le torri di trasmissione della rete. L', sfruttando ...

ferpress : #FS Italiane e #INWIT: grandi stazioni ferroviarie più connesse con le nuove #infrastrutture TLC - Ferpress - 1974_sim74 : @Irisamalu @matteosalvinimi Invece di fare le passeggiate in campagna a non fare un cazzo, si faccia un giro nei pa… - infomobilitaMi : RT @infomobilitaMi: [#Cantiere] GRANDI LAVORI STRADALI 'PACINI 2019-2020': cantiere Metro #M2 in via Pacini, nel tratto Bottesini/Teodosio… -