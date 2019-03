F1 | GP Australia 2019 | programma | orari e tv Si comincia a Melbourne

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Hamilton e Leclerc : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

F1 - GP Australia 2019 : Sebastian Vettel il favorito secondo i book-maker a Melbourne. Seguono Leclerc ed Hamilton : Manca una settimana esatta all’inizio del Mondiale 2019 di Formula Uno all’Albert Park di Melbourne (Australia). Le attese sono molte, come al solito, per una stagione che sta per partire e che vivrà dell’ormai consueto confronto tra Mercedes e Ferrari. I test tenutisi a Barcellona hanno rappresentato, se vogliamo, uno spaccato della situazione con le due monoposto vicine in termini di prestazioni sul giro e sul passo gara, ...

F1 - GP Australia Melbourne 2019 : si parte fra una settimana. Programma - orari e tv del week-end - come vederlo in chiaro : Nel weekend del 15-17 marzo si disputerà il GP d’Australia 2019, prima tappa del Mondiale F1. A Melbourne incomincerà ufficialmente la stagione, sul circuito semi-cittadino dell’Albert Park si accenderanno finalmente i motori dopo il lungo inverno: dopo i Test delle ultime settimane si inizierà a fare davvero sul serio, in palio i primi punti di una stagione che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Nella terra dei ...

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : Italia sesta nella staffetta mista - trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...

Triathlon - World Serie Abu Dhabi 2019 : nella staffetta mista magnifico sesto posto per l’Italia! Trionfa l’Australia : Ottime notizie da Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dove si è chiusa la prima tappa delle World Series di Triathlon: nella staffetta mista, nuova specialità olimpica, l’Italia con Angelica Olmo (C.S. Carabinieri), Delian Stateff (G.S. Fiamme Azzurre), Verena Steinhauser (Project Ultraman) e Gianluca Pozzatti (707) ha chiuso al sesto posto, miglior piazzamento di sempre nel circuito per gli azzurri. La nostra selezione chiude a ...

F1 - GP Australia 2019 : gli orari e il programma della prima gara. Il palinsesto tv su Sky e TV8 : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via domani nella ...

Beach volley - World Tour 2019 Sydney. Zuccarelli/Traballi e Rossi/Carambula a caccia del tabellone principale in Australia : Inizia dall’Australia l’avventura in senso assoluto per Enrico Rossi e Adrian Carambula, alla prima uscita ufficiale assieme e l’avventura 2019 di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi dopo la stagione scorsa che le ha viste protagoniste a più riprese lo scorso anno. A Sydney le due coppie italiane cercheranno di raggiungere Caminati/Ranghieri, Abbiati/Andreatta e Menegatti/Orsi Toth nel main draw, le cui sfide prenderanno il via ...

F1 - GP Australia 2019 : data - programma - orario - tv e streaming. Si parte il 15 marzo a Melbourne! : I test collettivi di F1 a Barcellona (Spagna) sono andati in archivio. Sul tracciato del Montmeló otto giorni (non consecutivi) sono letteralmente volati e le informazioni acquisite dai team sono state importanti per andare a delineare la preparazione in vista del primo appuntamento del Mondiale 2019, previsto il 17 marzo (il 15 marzo si inizierà con le libere) nell’ormai tradizionale cornice dell’Albert Park di Melbourne ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

F1 - Mondiale 2019 : il calendario completo e le date. Si parte in Australia il 15 marzo : Domenica 17 marzo scatterà il Mondiale F1 2019 con l’attesissimo GP d’Australia 2019, a Melbourne andrà in scena la prima gara di una stagione che si preannuncia particolarmente intensa e ricca di spettacolo con tanta carne al fuoco. La Ferrari vuole battagliare con la Mercedes e conquistare quell’agognato titolo iridato che manca dal 2007 ma le Frecce d’Argento vorranno proseguire il loro filotto vincente, Sebastian ...

Ciclismo su pista - Mondiali Pruszkow 2019 : impressionante l’Australia nell’inseguimento maschile! Record del mondo POLVERIZZATO! : L’Australia ha letteralmente polverizzato il Record del mondo dell’inseguimento a squadre maschile ai Mondiali di Ciclismo su pista in corso a Pruszkow: nella finale per l’oro la formazione oceanica ha battuto la Gran Bretagna salendo sul gradino più alto del podio limando quasi 2″ al precedente primato. Il vecchio Record, datato 5 aprile 2018 era stato stabilito a Brisbane, in Australia, dalla stessa Nazionale ed era di ...

Tennis - ATP Acapulco 2019 : Nick Kyrgios piega Rafael Nadal in tre set. Match combattutissimo e Australiano ai quarti di finale : Grande sorpresa nella notte italiana negli ottavi di finale dell’ATP 500 di Acapulco (Messico). Lo spagnolo (n.2 del mondo) Rafael Nadal è stato sconfitto dall’australiano Nick Kyrgios, precipitato in classifica a numero 72 del ranking, con lo score di 3-6 7-6 (2) 7-6 (6), al termine di un Match molto lottato nel quale il 32enne nativo di Manacor ha fallito tre Match-point nel tie-break del terzo parziale, uscendo di scena in un ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre unica speranza nella finale dell’inseguimento a squadre - con l’Australia servirà l’impresa : La prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in scena a Pruszkow (Polonia), non ha risparmiato ai colori azzurri una cocente delusione: il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, penalizzato da una caduta di Francesco Lamon, non ha superato la fase di qualificazione e non sarà in gara questa sera per difendere il bronzo iridato conquistato nella passata edizione nell’attesissima finale. È ancora in corsa ...