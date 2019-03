Casinò di Campione | in appello annullata la sentenza di fallimento

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 marzo 2019) Il 27 luglio dell’anno scorso il Tribunale di Como aveva dichiarato fallito ildid’Italia. Ma oggi la Corte d’di Milano, che ha accolto l’istanza presentata da Comune e Banca Popolare di Sondrio, ha annullato laSecondo i magistrati dell’al“è stato impedito di interloquire con concorrente violazione del principio di contraddittorio prima della dichiarazione di”. Pertanto secondo la Corte d’“la procedura che ha condotto all’emissione del decreto” è nulla e deve “essere rinnovata restituendo aldila possibilità di esercitare appieno tutte le prerogative consentite in via generale dall’ordinamento in pendenza del termine per la sua audizione fatto salvo il giudizio del tribunale sull’eventuale inammissibilità di domande nuove laddove possibili di tradursi in abuso del diritto”. ...

