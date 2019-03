Aereo caduto in Etiopia | l' ultima frase di Paolo | parto per non lasciarli soli

Aereo caduto - Ethiopian Airlines blocca tutti i Boeing 737 Max : Ethiopian Airlines ha blocca to tutti gli aerei Boeing 737 Max, cioè quelli dello stesso modello precipitato ieri 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti. A renderlo noto la compagnia aerea...

Aereo caduto - tra le vittime Sebastiano Tusa : l'archeologo assessore che amava la ricerca in mare : Da ieri a Palazzo Belmonte Riso, a Palermo, e negli uffici della Regione Siciliana le bandiere sono a mezz'asta in segno di lutto. A casa di Sebastiano Tusa , archeologo di fama mondiale con la...

Aereo caduto in Etiopia - proclamato lutto nazionale nel Paese : Il Parlamento dell'Etiopia ha proclamato il lutto nazionale per la giornata di lunedì. La decisione è stata presa dopo lo schianto dell'Aereo dell'Ethiopian Airlines in cui sono morte 157 persone. Lo ...