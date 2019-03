Wanda | ' Per l' impossibile serve tempo' | ma Icardi pensa ancora all' operazione

Wanda Nara tra femminismo e rivalsa - il messaggio social della moglie di Icardi per la Festa delle Donne : Wanda Nara ed il messaggio sibillino in occasione della Festa delle Donne: il post social della moglie di Icardi è una frecciatina a qualcuno? “Non voglio che le Donne abbiano potere sugli uomini, ma su se stesse… Buona Festa delle Donne”. Con questa frase su Instagram Wanda Nara ha fatto gli auguri a tutte le Donne in occasione dell’8 marzo. La moglie di Icardi, al centro delle polemiche per i dissidi tra Maurito e l’Inter, ...

Esami per procuratore sportivo : 800 iscritti ma non c’è Wanda Nara : Niente patentino da agente per Wanda Nara? Icardi sarà costretto ad assumere un procuratore iscritto all’albo Wanda Nara probabilmente non pensa di voler fare il procuratore “da grande”. La compagna di Mauro Icardi non figura infatti tra gli 800 iscritti che domani a Roma tenteranno di ottenere il ‘patentino’. Eppure l’esame di abilitazione per diventare agente sportivo Coni sarà necessario con le nuove ...

Inter - Marotta incontra Icardi e Wanda Nara : ''Per trovare una soluzione'' : MILANO - Possibile svolta nella telenovela Icardi. L'amministratore delegato sport dell'Inter Giuseppe Marotta ha incontrato infatti oggi sia l'argentino che la moglie-agente Wanda Nara, come reso noto dalla società con un tweet. 'Si è trattato di un incontro cordiale volto ...

Wanda Nara - la sfuriata contro un tifoso su Icardi : "Non gioca per me? Non hai capito un c***" : Wanda Nara non si risparmia sui social alle domande più dure dei tifosi sul futuro di suo marito, e cliente, Mauro Icardi. Un tifoso su Twitter le ha detto chiaro e tondo che l'argentino non avrebbe più giocato con l'Inter per colpa sua, la Nara gli ha risposto: "Io non decido, non ho fatto nessuna

Wanda Nara : 'Vorrei che Icardi giocasse il derby. Per l'Inter la mia presenza in tv non è un problema' : Non si placa il caso Icardi. Wanda Nara, moglie dell'attaccante nerazzurro, si augura però di vederlo in campo contro il Milan, cioè tra 2 turni di campionato. Questo sta a significare che il ...

Inter - Zhang dà la linea su Icardi. Wanda : "Io in tv? Per la società nessun problema" : Meglio due feriti - Icardi e la società - che un morto, ovvero l'Inter tutta. Chissà se pure in Cina si dice così, ma dev'essere stato più o meno questo il senso della conference call di Steven Zhang ...

Wanda Nara - nuovo show a Tiki Taka : “il calcio in culo dell’Inter e le lamentele di Perisic” : Wanda Nara continua a far rumore con le sue parole, ieri sera a Tiki Taka ha sminuito il caos degli ultimi giorni come se nulla fosse accaduto Wanda Nara, come ogni domenica sera, è stata ospite ieri di Tiki Taka nel salotto tv di Pierluigi Pardo. La moglie di Mauro Icardi, che sta facendo molto discutere nelle ultime settimane a seguito della rottura con l’Inter, è tornata a parlare del caso. La sua costante presenza in tv, a detta ...

Icardi dice no al Real per colpa di Wanda Nara : la verità della moglie-agente di Mauro : Wanda Nara fa chiarezza sulle voci secondo le quali il marito Mauro Icardi abbia rifiutato l’offerta del Real Madrid a causa sua Wanda Nara, seppur lontana, non è mai ‘assente’: la moglie-agente di Mauro Icardi continua a parlare anche durante la vacanza a Dubai con i figli. Intercettata dal giornale spagnolo Marca negli Emirati Arabi, la showgirl argentina ha parlato delle voci secondo le quali il marito abbia detto di ...

Rottura Inter-Icardi - Wanda Nara ‘flirta’ con il Real Madrid : “abbiamo grande rispetto per i Blancos” : Wanda Nara e le sue nuove dichiarazioni su Mauro Icardi, la moglie dell’ex capitano dell’Inter parla del Real Madrid direttamente da Dubai Mentre Wanda Nara si trova a Dubai con i cinque figli, Icardi è rimasto a Milano per recuperare dall’infortunio al ginocchio. La bionda Wags però non smette di far parlare di sé neanche in vacanza, dove è stata intercettata ed intervistata da ‘Marca‘. Sul sito del giornale ...