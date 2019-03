TV | RAI3 | a “Passato e Presente” la dinastia dei Severi

meteoweb.eu

(Di domenica 10 marzo 2019) Dopo la morte di Marco Aurelio, secondo lo storico Cassio Dione, la storia passa “da un impero d’oro a un impero di ferro arrugginito”. Tuttavia, a cavallo tra il II e il III secolo d.C., laavviata dall’imperatore africano Settimio Severo attua un programma di rinnovamento urbanistico che trasforma Roma, realizzando i presupposti del sogno augusteo di un impero universale. Suo figlio e successore, Caracalla, costruisce a Roma le terme più grandi dell’Impero, e promulga nel 212 d. C. la “Constitutio Antoniniana”, editto storico attraverso cui concede la cittadinanza romana a tutti i cittadini dell’impero, a esclusione degli schiavi e dei prigionieri. Le gesta delladeisono analizzate dal professor Umberto Roberto con Paolo Mieli nel nuovo appuntamento conil programma di Rai Cultura in onda lunedì 11 marzo alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 ...

paolorossetti4 : RT @RaiTre: Monika e Giuseppe entrambi con un passato doloroso, hanno deciso di rimettere in gioco le proprie vite per poi riscoprire l'amo… - RaiTre : Monika e Giuseppe entrambi con un passato doloroso, hanno deciso di rimettere in gioco le proprie vite per poi risc… -