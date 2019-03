Trento | studente 18enne cade dal balcone dell' hotel | è grave

ilgiornale

(Di domenica 10 marzo 2019) Si trova ricoverato in gravi condizioni a, unooriginarioa provincia di Varese. Il giovane, in gita scolastica, è caduto dala stanza d'albergo nella quale alloggiava.Ilcon i suoi compagni di classe si trovava nell'Dolomiti di Vigo di Fassa in Trentino. L'incidente è avvenuto attorno alle 3,30 di notte. Sul posto oltre ai carabinieri di Cavalese è intervenuto l'elicottero che ha trasportato il giovane in ospedale.Ora loè ricoverato in gravi condizioni nel reparto rianimazione'ospedale Santa Chiara di.Un episodio che ricorda la vicenda di Domenico Maurantonio, lopadovano 19enne precipitato dal quinto pianodove alloggiava il 10 maggio 2015, mentre insieme ai compagni era in gita a Milano per Expo. L"inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti è stata archiviata: la morta del giovane è ...

