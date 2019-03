Studente cade da balcone albergo | grave

Trentino : cade da balcone - grave Studente : 17.55 Uno studente di Varese in gita scolastica in Trentino è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa. Il ragazzo,18 anni, è ora ricoverato in gravi condizioni a Trento. Sull'episodio, avvenuto all'alba, indagano i carabinieri. L'ipotesi è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone

Trentino - Studente di Varese in gita cade dal terzo piano dell’albergo : è grave : L’incidente è avvenuto tra le ore 3 e le 4 della notte tra sabato e domenica: uno studente 18enne di Varese in gita scolastica è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa, in Trentino. L’adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sull’episodio indagano i carabinieri e l’ipotesi è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone. Il giovane, scrive VareseNews, frequenta il ...

