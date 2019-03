Rugby a 7 | World Series Vancouver 2019 | completata la fase a gironi A punteggio pieno

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto : Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano il successo nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria. Finalissima USA-Samoa 27-0 Finale 3° posto Nuova ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : finalmente vincono gli USA! Samoa sconfitte nell’ultimo atto : Si è conclusa nella notte italiana la quinta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Las Vegas, negli USA, trionfo dei padroni di casa, che dopo le quattro finali perse nelle prime quattro tappe finalmente centrano la vittoria nell’atto conclusivo, prendendo anche la vetta solitaria della graduatoria. Finalissima USA-Samoa 27-0 Finale 3° posto Nuova ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : nella notte italiana giocati i quarti di finale : nella notte italiana è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa al primo turno della fase ad eliminazione diretta, che verrà completata oggi tra le ore 20.00 italiane e le 02.00. Risultati gare di stanotte quarti di finale Nuova Zelanda-Fiji ...

Rugby a 7 - World Series Las Vegas 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda ed Australia : Oggi è proseguita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella serata appena trascorsa all’ultima tornata della fase a gironi, mentre a partire da stanotte si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 20:30 Finale Galles 7s 14 7 7 Scozia ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : iniziata la fase a gironi. A punteggio pieno cinque squadre dopo due partite : Oggi è partita a Las Vegas, negli USA, la quinta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alle prime due tornate della fase a gironi, mentre a partire dalla serata di oggi si giocherà l’ultimo turno e poi scatterà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Europe Italia partner nell’anno della Rugby World Cup : La Federazione Italiana Rugby e Honda Motor Europe Italia hanno ufficializzato oggi la sottoscrizione di un accordo di Sponsorizzazione per l’intera durata del 2019. L’accordo è stato siglato allo Stadio Olimpico di Roma dal Presidente della FIR Alfredo Gavazzi e dal Direttore Genarale di Honda Motor Europe Italia Simone Mattogno e vedrà la Casa automobilistica nipponica fregiarsi del titolo di Sponsor Ufficiale della Nazionale Italiana Rugby ...

Rugby World Cup 2019 – La Nazionale italiana in Trentino per la preparazione : L’ItalRugby in Trentino per la RWC 2019. Accordo con Trentino Marketing e APT Valsugana-Lagorai. Raduni della Nazionale, Camp ed eventi collaterali FIR Sarà il Trentino l’affascinante teatro della preparazione dell’ItalRugby di Conor O’Shea alla Rugby World Cup giapponese al via il prossimo settembre. La Federazione italiana Rugby ha sottoscritto oggi allo Stadio Olimpico di Roma, alla vigilia del debutto interno dell’Italia nel ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : la Nuova Zelanda vince e torna in vetta. Agganciati gli USA - ancora secondi : Si è appena conclusa la quarta tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Sydney, in Australia, trionfo della Nuova Zelanda, che in finale supera gli USA, agganciandoli in vetta alla classifica. Queste due formazioni, assieme alle Fiji, sembrano aver già prenotato un posto per i Giochi. Finalissima Nuova Zelanda-USA 21-5 Finale 3° posto Fiji-Inghilterra ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : tris della Nuova Zelanda - prenotati i quattro posti per Tokyo 2020 : Conclusa a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ancora un successo della Nuova Zelanda che praticamente è già a Tokyo 2020. Vantaggio cospicuo sulle inseguitrici, a metà percorso, anche per USA, Canada ed Australia. Finalissima Nuova Zelanda-Australia 34-10 Finale 3° posto USA-Irlanda ...

Rugby a 7 - World Series Sydney 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Nuova Zelanda - Fiji ed USA : Oggi è partita a Sydney, in Australia, la quarta tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella nottata appena trascorsa alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e gli accoppiamenti per il nono posto. A partire dalla tarda serata di oggi si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : delineate le semifinali. Nuova Zelanda-USA e Irlanda-Australia le sfide : Prosegue a Sydney, in Australia, la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna ai quarti di finale ed alle semifinali e finali per il 9° posto. Nella notte tra sabato e domenica si giocheranno semifinali e finali e sfide per il quinto posto. Risultati odierni Quarti di finale Nuova ...

Rugby a 7 femminile - World Series Sydney 2018 : completata la fase a gironi. Soltanto la Nuova Zelanda conclude a punteggio pieno : Oggi è partita a Sydney, in Australia la terza tappa delle sei in programma delle World Series di Rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio nella giornata odierna alla fase a gironi che ha delineato i quarti di finale e le semifinali per il nono posto. A partire dalla notte tra sabato e domenica si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a ...

Rugby a 7 - World Series Hamilton 2019 : vincono le Fiji - ora in vetta. Sconfitti ancora gli USA : Si è appena conclusa la terza tappa delle World Series del Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ad Hamilton, in Nuova Zelanda, trionfo delle Fiji, che in finale superano gli USA, mentre la Nuova Zelanda batte il Sudafrica e strappa l’ultimo gradino del podio. Finalissima Fiji-USA 38-0 Finale 3° posto Sudafrica-Nuova Zelanda 7-29 Finale 5° posto Samoa-Scozia 19-24 Finale 9° ...