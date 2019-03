Reinhold Messner su morte di Nardi | ' Avevo detto di non andarci'

Alpinisti morti sul Nanga Parbat - Reinhold Messner : “Dissi a Nardi di non percorrere quella via - mio fratello è morto molto più in basso” : “Mi dispiace molto per Ballard che era un ottimo alpinista ma a Nardi dissi più volte di non percorrere quella via. Tre anni fa quando era venuto a Castel Firmiano (Bolzano, ndr) gli avevo detto di non andare. Anche Moro gli aveva consigliato di evitare quella via“. E’ quanto dichiarato all’Agi da Reinhold Messner, l’unico alpinista che ha affrontato per necessità e in discesa, lo Sperone Mummery lungo la parete ...