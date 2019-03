Piero | assistente Uomini e Donne | ' Quando Tina era tronista la facevamo infuriare'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019)Cipollari, famosa opinionista di, è stata per un periodo anche una delle troniste del programma. La donna è ampiamente criticata dal pubblico per il suo modo di fare molto schietto e senza peli sulla lingua. Dall'altro lato c'è anche una grande fetta di telespettatori che la ammira e si diverte con i suoi commenti. L'di studioSonaglia, che diverse volte Maria De Filippi interpella nel corso dei suoi programmi, ha rivelato di essere stato artefice di diversi scherzi alla Cipollari insieme ad altri suoi colleghi.La confessione diSonagliaSonaglia è l'di studio non solo di, ma anche di Amici, C'è posta per te ed altri format presenti a Mediaset. Il suo ruolo è fondamentale perché si tiene in costante comunicazione con la regia attraverso delle cuffie e coordina ciò che accade nelle puntate. L'uomo ha rivelato ...

