No-Vax tra le minacce più gravi al mondo Bisogna fare qualcosa | subito

Beatrice Lorenzin : «Salvini vuol distrarre dai disastri del governo e scippare i no- Vax ai 5Stelle» : Detto questo, io penso che Salvini voglia arrivare a quel 4% di elettori no- vax in vista delle europee, sottraendoli ai 5 Stelle dopo la svolta pro- scienza fatta, pur a fatica, da Beppe Grillo. La ...

Apre la mostra anti No Vax : "Qui si insegna cos'è la scienza" : E infatti a entrare dentro Mondo Vaccini sembra in parte di stare nel famoso cartone Siamo fatti così, quel viaggio emozionante dentro al corpo umano che abbiamo vissuto da piccoli sugli schermi in ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : "Ci hai traditi". Lui attacca la Tav : "È una stella morta" : No Vax che non gli hanno perdonato la giravolta sui vaccini e la firma del manifesto per la scienza insieme all'arcinemico dei No Vax: quel Roberto Burioni, medico, che da anni si batte a favore ...

Grillo contestato a Torino dai No Vax : “Ci hai traditi”. Lui attacca la Tav : “È una stella morta” : Quando arriva a Torino, l’aria è già mesta. La sindaca Chiara Appendino passa un po’ prima dello spettacolo, per un saluto: ma non si ferma. E fuori dal teatro, ad accogliere Beppe Grillo, non ci sono le folle oceaniche dei giorni del Vaffa Day. Anzi. C’è uno sparuto gruppo di persone, una cinquantina in tutto, che lo attende con striscioni e fisch...

Plague Inc. : i 'no-Vax' entrano nel videogame in seguito a una petizione dei giocatori : Non è comune che uno sviluppatore accetti di scendere in campo quando le questioni esulano dal solo mondo videoludico, ma in questo caso pare che la voce degli utenti si sia alzata abbastanza da ...

Vaccini - medico cerca bimbo con orecchioni per esperimento anti-Vax. Poi ritratta : “Ricerca sospesa” : “Sto cercando un bambino/a rigorosamente volontario/a – che abbia la parotite in atto e sia residente nelle Marche (o zone limitrofe). Si tratta di esperimento che rispetta la convenzione di Oviedo e non infrange le regole del Codice di Norimberga”. Ha scatenato le polemiche l’annuncio pubblicato su Facebook da Fabio Franchi, medico antiVaccinista autore, tra gli altri, del libro Aids: la grande truffa. Accusato di fare ...

'Niente scuola a causa dei no Vax' interviene la Regione Lazio : "Sanzioni se bambino non rientra a scuola" : Il piccolo di otto anni dopo una leucemia ha sviluppato una immunodepressione. Ma non può tornare in classe perché ci sono cinque alunni non vaccinati. L'assessore D'Amato: "E' un fatto di civiltà". Asl 2 faccia le dovute verifiche

Bambini non vaccinati paragonati a quelli morti nei campi di concentramento : ecco l’ultimo scempio dei gruppi No-Vax : I No-Vax sempre più estremi, sempre più improbabili e improponibili. A Trento, forse, hanno toccato il fondo della pateticità. Come tutti gli estremisti a priori, anche i gruppi contrari ai vaccini rasentano a volte il ridicolo, e anche se volessimo trovare delle ragioni nelle loro teorie, alcune propagande non fanno altro che allontanare sempre di più dalle loro idee una larga fascia di popolazione. Ma questa volta hanno raschiato quel fondo: ...

The Good Doctor 2 tra il ritorno di Lisa Edelstein e i No Vax : anticipazioni 25 febbraio : The Good Doctor 2 continua la sua cavalcata verso la metà della stagione e i punti centrali per Shaun saranno ancora il rapporto con Lea, con la quale presto inizierà una convivenza, e la convalescenza di Glassman non senza problemi e "capricci". Rai2 conferma la messa in onda alla domenica sera di due nuovi episodi, ovvero il quinto e il sesto di The Good Doctor 2, dal titolo “Nutrire il cuore” e “Tirare troppo la corda” in cui, quando un ...

Bologna - Grillo contestato dai No-Vax. Spunta il video della sua risposta : “Non ho tradito - non sono il capo politico” : Nei giorni scorsi era stata diffusa la notizia di una contestazione da parte di un gruppo di ‘no-vax‘ all’indirizzo di Beppe Grillo durante il suo spettacolo a Bologna. Verso la fine dello show, un gruppo di attivisti ha esposto una serie di striscioni e contestato il comico per la sua adesione al Manifesto promosso dal virologo Roberto Burioni. Motivo di diversi attacchi al fondatore del M5s. Ad alzarsi in piedi è stata una ...

Tav - Travaglio : “Analisi costi-benefici? Chi la contesta senza smontare un solo calcolo fa come i No Vax” : “Tav? Io non ho letto neppure una riga di un solo contestatore dell’analisi costi-benefici, che riesca a smontare un calcolo fatto da questa commissione, composta, peraltro, da massimi esperti. E le argomentazioni di quelli che li confutano sono le stesse dei No Vax e di quelli del metodo stamina. Ce l’hanno, cioè, con la scienza e con la competenza”. Sono le parole del direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Grillo contestato dai no Vax : euro Ci hai traditi - non ti voteremo più euro : All'origine del malcontento l'adesione di Grillo al "Patto per la scienza" dell'immunologo Roberto Burioni , principale oppositore dei no vax. La rabbia degli attivisti è proseguita davanti alle ...

I no Vax interrompono lo spettacolo di Beppe Grillo : "Buffone - ci hai tradito" - VIDEO : 'Trovare stupefacente che io abbia sottoscritto il Patto per la Scienza richiede una mentalità pari a quella dei terrapiattisti' ha scritto Beppe Grillo sul suo blog. 'Davvero io posso essere No-Vax? ...