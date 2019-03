Luigi Bisignani e l' effetto palla di neve Crisi di governo | perché adesso

M5s - bomba atomica di Luigi Bisignani : "Chi lascia il partito dopo le Europee" - per Luigi Di Maio è finita : Di informazioni privilegiate, Luigi Bisignani, ovvero l'uomo che sussurrava ai potenti, ne ha sempre avute parecchie. Le ultime, e pesantissime, le snocciola in un intervento su Il Tempo. La bomba la sgancia nelle primissime righe dell'articolo: "Beppe Grillo ha deciso di lasciare il Movimento 5 Ste

Luigi Bisignani e la 'ghigliottina' che può fermare Matteo Salvini : l'errore fatale del leghista : Il rischio, infatti, è quello di affidarsi troppo agli umori della pancia, e del web,, senza avere contatti veri con i corpi intermedi della vita politica. I grillini ci sono arrivati in ritardo, ...

Luigi Bisignani - il piano segreto di Giuseppe Conte : devastante patrimoniale sulla casa. Chi pagherà e quanto : L'avvocato del popolo sta per stangarlo. A riferire le manovre top secret di Giuseppe Conte è Luigi Bisignani , uno che di Palazzi romani se ne intende. Nel suo editoriale sul Tempo , rivela come il ...

Luigi Bisignani punta il dito : "Carriere straordinarie - che coincidenza". Nomi e cognomi : vergogna di Stato? : Le "strane coincidenze" sulle "carriere spettacolari". Sul Tempo, Luigi Bisignani affida al dialogo immaginario tra Giulio Andreotti e Francesco Cossiga un'amara riflessione sulla scalata nelle istituzioni di chi si è occupato di mafia e pentiti. "Non hai notato che al convegno organizzato da Angelo

Sergio Mattarella - soffiata di Luigi Bisignani : 'Qualche uccellino gli ha detto...'. La voce su Colle e Conte : C'erano tanti rappresentanti illustri della Curia e della politica, tra Prima e Terza Repubblica, ma non il più importante. 'Hai notato - scrive l'editorialista sul Tempo , in un immaginario botta e ...

Silvio Berlusconi - la soffiata di Luigi Bisignani : "Perché scende di nuovo in campo" : "In barba a tutti quei gufi che lo danno regolarmente in infermeria, Silvio Berlusconi è pronto per la sua ultima olimpiade, le elezioni europee, visto che Mattarella non concederà le politiche anticipate nonostante le frizioni della coppia che scoppia Salvini-Di Maio, oggi perfino sull'immigrazione

Vittorio Feltri - l'indiscrezione di Luigi Bisignani : 'Perché con lui Matteo Salvini deve stare attento' : Soprattutto, conclude sibillino Bisignani, 'se la politica non lo capisce botte da orbi. Ne sa qualcosa Silvio Berlusconi , tra loro è odio e amore, e deve stare attento Matteo Salvini , che Feltri ...