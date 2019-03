Le grande bellezza delle ballerine con la sindrome di Down

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Lecon ladiLecon ladiLecon ladiLecon ladiLecon ladi«All’inizio ho fatto gli errori di molti: il buonismo, il tentativo di togliere le differenze partendo io da quell’ideale di perfezione che è la danza classica. Poi ho capito la loro, perché ognuno è diverso nel suo talento». Irene Stracciati è una danzatrice e coreografa e ha portato sei ragazze padovane con ladial trionfo a Firenze all’Expression International Dance Competition.Sono il gruppo «Ego Sum» Il nome è stato scelto dalla coreografa, Io sono, per sottolineare l’individualità di ognuna di loro come persona.Irene Stracciati da 15 anni lavora con la disabilità intellettiva e ha una scuola di formazione professionale nella danza a Siena. «Per fortuna», dice, «mi è passato ...

