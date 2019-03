Jed Allan è morto | star delle soap e padre di Steve in Beverly Hills 90210

blogo

(Di domenica 10 marzo 2019)Ha compiuto 84 anni lo scorso 1° marzo, ma se n'è andato una settimana dopo: èsabato 9 marzo nella sua casa di Palm Springs l'attore Jed, popolare voltopiù amateUSA e noto anche per aver ricoperto il ruolo deldiSanders in. Proprio la presenza dinel cast della serie anni '90 come Rush Sanders ha reso la notizia più coinvolgente, vista la recente - e sconvolgente - scomparsa di Luke Perry, il Dylan dia 52 anni per le conseguenze di un ictus.Jeddiinpubblicato su TVBlog.it 10 marzo 2019 12:48.

