Il trailer de Il Trono di Spade 8 batte ogni record | George R R Martin sgancia la bomba

Il trono di spade - ecco il trailer della stagione finale : Possiamo finalmente vedere le prime immagini dall'ottava stagione di Game of Thrones , quella finale in arrivo negli USA il 14 aprile, e in contemporanea la notte tra il 14 e il 15 su Sky Atlantic in ...

Il trailer de Il Trono di Spade 8 è finalmente arrivato : A un mese e 9 giorni dal debutto in tv (nella notte tra il 14 e il 15 aprile), eccolo il trailer per Il Trono di Spade 8, la stagione conclusiva che dalle prime immagini sembra tesa come non mai. Un buio pieno di insidie e di sguardi nel silenzio si alterna al chiarore abbacinante di un inverno di ghiaccio che sembra mangiarsi tutto. Gli eroi e antieroi dei casati in lotta sembrano farsi piccoli o riempire i loro polmoni di un orgoglio che ...

Video trailer de Il Trono di Spade 8 - l’epica guerra finale unisce gli Stark ma divide i Lannister? : Dopo mesi di attesa e svariati teaser, finalmente HBO ha reso noto il trailer de Il Trono di Spade 8. Tra i tanti contenuti inediti mostrati nel Video, ci sono momenti che riguardano l'epica battaglia finale, dalla preparazione allo schieramento (con tanto di draghi pronti a rispondere ai comandi di Daenerys). I fan hanno atteso questo momento per molto tempo, considerando l'alto livello di sicurezza a cui il cast è stato sottoposto - lo ...

Ancora nessun trailer de Il Trono di Spade 8 : l’ottava stagione top secret come Twin Peaks? : Dopo mesi di attese, i fan sperano di poter vedere quanto prima possibile un trailer de Il Trono di Spade 8 che mostri effettivamente immagini inedite dell'ottava e ultima stagione. Finora il pubblico ha invece visto un piccolo teaser che presagisce il destino di Sansa, Arya e Jon Snow (con una strana teoria sull'assenza di Bran), ma non vi è nulla di nuovo. E poi c'è il promo della HBO che anticipa gli show in onda quest'anno sul canale, ed è ...

Foto e trailer di Nightflyers su Netflix - dal 1° febbraio la serie nata dall’autore de Il Trono di Spade (video) : Arriva Nightflyers su Netflix, la nuova serie originale basata su un racconto di George R. R. Martin, che sarà disponibile sulla piattaforma a partire dal 1° febbraio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, tranne che negli Stati Uniti. Secondo la descrizione ufficiale, la serie è composta da dieci episodi che seguono: Le vicende di otto scienziati anticonformisti e un potente telepatico, che si imbarcano in una spedizione ...

Dov’è Bran nel trailer de Il Trono di Spade 8 - spunta la teoria sul Re della Notte : Il nuovo teaser trailer de Il Trono di Spade 8 sta facendo discutere i fan, che elaborano le teorie più disparate. L'ultima riguarderebbe l'assenza di Bran nel video, uno degli ultimi Stark rimasti ancora in vita. Mentre Jon Snow, Sansa e Arya si trovano nella cripta di Grande Inverno, tra le statue dei loro defunti genitori notano anche delle sculture che li ritraggono. Un terribile presagio? Secondo alcune teorie circolate in rete, Bran ...

Il Trono di Spade : l’ultima stagione dal 15 aprile 2019 – trailer : Il Trono di Spade L’attesa è – quasi – finita: mancano 90 giorni all’evento più sentito dagli amanti delle serie tv. L’ottava e ultima stagione de Il Trono di Spade debutterà in primavera, per la precisione il 14 aprile su HBO e arriverà in Italia su Sky Atlantic in contemporanea nella notte tra domenica 14 e lunedì 15. A svelare la data è il secondo, misterioso ed evocativo teaser Trailer della serie rilasciato dall’emittente ...