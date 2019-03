«Barcellona | contratto a vita per Leo Messi»

corrieredellosport

(Di domenica 10 marzo 2019)- Leovogliono continuare ad ottenere successi assieme ancora per lungo tempo e sarebbero già a lavoro per il rinnovo deldell'argentino. Come riporta Mundo ...

IlmsgitSport : @LioMessi_, nuovo contratto in vista: a vita con il #barcellona - ilmessaggeroit : @LioMessi_, nuovo contratto in vista: a vita con il #barcellona - OrizzontiEtici : Di Francesco risolve il contratto, arriva Ranieri. Dopo il sogno della vittoria con il Barcellona più nulla. -