Serie A | Parma-Genoa 1-0

RISULTATI Serie A/ Classifica aggiornata : Parma ok - ora il Milan! Diretta gol live : RISULTATI SERIE A: la Classifica aggiornata e la Diretta live score delle partite, attese oggi 9 marzo 2019, come anticipi della 27giornata di campionato.

Calcio - Serie A : anticipo Parma-Genoa 1-0 : 19.55 Kucka 'man of the match' nel Parma che stende 1-0 il Genoa al Tardini.Entrambe le squadre 'serene' a centro classifica Ritmi blandi in un 1°tempo brutto e soporifero.Gli ospiti ci provano con Criscito (tiro centrale) e Bessa (sinistro largo), l'unica vera chance è per i ducali al 38': controllo in area e girata di Inglese fuori di poco.Ripresa.Grifone pericoloso con Sanabria (63') e Lerager (67'),ma a segnare è il Parma dopo un vero ping ...

Serie A - 27^ giornata in diretta : i risultati live e la classifica aggiornata - il Parma affronta il Genoa

Diretta Serie A Parma-Genoa : formazioni ufficiali e cronaca : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Tardini'. formazioni ufficiali Parma-Genoa PARMA , 4-3-3,: Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Rigoni; ...

Probabili Formazioni Parma – Genoa - Serie A 09/03/2019 : Probabili Formazioni Parma – Genoa, Serie A 09/03/2019Anticipo delle 18:00 per Parma e Genoa, in una partita che può determinare, quasi con certezza, la salvezza di una delle due squadre in caso di vittoria.Parma – D’Avers recupera Bastoni e Scozzarella, che torneranno titolari. In porta ci sarà Sepe, mentre in difesa Bruno Alves, Iacoponi e Gagliolo completeranno il pacchetto arretrato. Spazio a centrocampo per Kucka e ...

Calendario Serie A oggi - gli anticipi di sabato 9 marzo : Parma-Genoa e Chievo-Milan. Orari - programma - tv e streaming : Due sono gli anticipi che si disputeranno oggi in Serie A: il primo, quello del pomeriggio, riguarda Parma e Genoa, il secondo, quello della sera, Chievo e Milan. Entrambi sono valevoli per il 27° turno del massimo campionato. Parma e Genoa si trovano appaiati al 12° posto con 30 punti, benché con combinazioni differenti di risultati, mentre il Chievo ha la necessità di dover recuperare punti, visto che si trova all’ultimo posto con 10 ...

Serie A Parma - Ceravolo e Scozzarella lavorano coi compagni : Parma - Seduta del pomeriggio per il Parma : agli ordini del tecnico D'Aversa , i crociati hanno svolto un riscaldamento tecnico seguito da un'esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una ...

Biglietti Parma-Genoa - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : La Serie A di calcio è arrivata alla sua giornata numero 27, che tra le tante sfide propone anche quella tra Parma e Genoa, che allo Stadio Ennio Tardini della città emiliana metterà di fronte due squadre giovani e molto divertenti, che giocano un bel calcio molto votato all’attacco, dove spiccherà la velocità del funambolo Gervinho, vero asso nella manica dei ducali. La sfida si svolgerà questo sabato, 9 marzo, a partire dalle ore 18, ...

Serie A Parma - out Stulac : solo terapie per il centrocampista : Parma - Doppia seduta per i gialloblù a Collecchio. Roberto D'Aversa non ha potuto contare su Stulac , alle prese con terapie mediche di recupero e Barillà , che ha svolto lavoro personalizzato. ...

Serie A Parma - Faggiano : «Sepe? Stiamo cercando di riscattarlo. Il mio obiettivo è la salvezza» : Parma - Ospite di TvParma, il direttore sportivo del Parma Daniele Faggiano ha toccato diversi argomenti riguardanti la stagione dei ducali: 'Il punto ottenuto contro l' Empoli è importante, ce lo ...

Serie A Parma - per Stulac lesione di secondo grado al soleo : Parma - Seduta pomeridiana di allenamento per il Parma . Il tecnico D'Aversa ha fatto svolgere alla squadra i consueti lavori di attivazione seguiti da un lavoro aerobico e da possessi palla. La ...

Calcio - Serie A 2019 : la Lazio si prende il derby - il Milan scavalca l’Inter. Pari spettacolo tra Empoli e Parma : Tre anticipi densi di spettacolo quelli andati in scena oggi per la 26ma giornata della Serie A di Calcio: alle ore 15.00 Pari tra Empoli e Parma, alle ore 18.00 pesantissima vittoria del Milan sul Sassuolo, mentre alle ore 20.30 la Lazio fa suo il derby capitolino, annichilendo la Roma. Pari pirotecnico tra Empoli e Parma: in Toscana termina 3-3. Emiliani per tre volte in vantaggio e per tre volte riacciuffati: nel primo tempo in gol Gervinho ...

Serie A - Empoli Parma 3-3 : highlights e gol 26esima giornata - Sky Tg24 - : Gli emiliani tre volte in vantaggio e tre volte raggiunti dai toscani. In gol Gervinho, Rigoni e Bruno Alves per i ducali, Dell'Orco, Caputo su rigore e Silvestre per i padroni di casa