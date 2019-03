Sekiro Shadows Die Twice | Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 in italiano

Sekiro : Shadows Die Twice : Activision non invierà copie per le recensioni prima dell'uscita : A quanto pare sembra che Activision non invierà copie review di Sekiro: Shadows Die Twice.Probabilmente non vedremo molte recensioni prima del lancio dell'atteso gioco alla fine di questo mese.Activision ha confermato che non invierà copie per le recensioni del gioco di From Software prima dell'uscita ufficiale. In altre parole, la stampa avrà accesso al titolo allo stesso tempo dei consumatori.Leggi altro...

Sekiro : Shadows Die Twice si mostra in 11 minuti di video gameplay : Se non vedete l'ora di mettere le mani su Sekiro: Shadows Die Twice, potete ingannare l'attesa con un nuovo filmato di gioco della durata di ben 11 minuti, nel quale possiamo vedere da vicino l'area di Senpou Temple.Nel video gameplay, riportato da IGN, abbiamo modo di vedere una serie di scontri contro quelli che sembrano essere dei monaci corrotti. Sembra proprio che la nostra presenza nei pressi del loro tempio non sia particolarmente ...

Sekiro : Shadows Die Twice - prova : Londra - A pochi giorni dalla sua pubblicazione siamo volati a Londra per provare una versione praticamente definitiva di Sekiro: Shadows Die Twice, l'atteso frutto della collaborazione tra From Software, lo studio di Bloodborne e Dark Souls, e Activision Blizzard, il publisher di Call of Duty.Una prova che da una parte ha corroborato la sensazione di trovarci di fronte a un prodotto differente sia da Tenchu che da Dark Souls, e che dall'altra ...

Abbiamo provato Sekiro : Shadows Die Twice e alle 17 ve ne parliamo in diretta : Muovendosi tra Tenchu e il lavoro svolto sull'acclamato filone dei Souls, Sekiro: Shadows Die Twice attira l'attenzione di moltissimi giocatori e ovviamente deve gestire aspettative alle stelle.Riuscirà Hidetaka Miyazaki e tutto il team di From Software a convincere con questa nuova IP? Naturalmente per rispondere a questa domanda dovremo attendere il lancio del 22 marzo ma intanto possiamo darvi qualche indizio grazie alla diretta odierna in ...

Il nuovo video di Sekiro : Shadows Die Twice mette in evidenza uno dei nemici più grandi del gioco : il Grande Serpente : Mentre ci avviciniamo all'uscita di Sekiro: Shadows Die Twice a fine mese, FromSoftware e Activision continuano a pubblicare nuove brevi riprese del gioco.Oggi, come segnala Dualshockers, un nuovo filmato mette in evidenza uno dei nemici più grandi che abbiamo visto finora in Sekiro: il Grande Serpente. Questo breve nuovo video dura circa 30 secondi e mostra sia l'aspetto del Grande Serpente che l'area in cui risiede. La fine del trailer mostra ...

Ecco una splendida edizione limitata di PS4 Pro a tema Sekiro : Shadows Die Twice : Il prossimo titolo di Activision e FromSoftware, Sekiro: Shadows Die Twice uscirà il 22 marzo e vedrà i giocatori immergersi nel mondo oscuro e selvaggio del Giappone del XIV secolo in un'intensa avventura in terza persona.I fan avranno la possibilità di giocare all'atteso titolo su un'edizione limitata di PS4 Pro davvero particolare, riporta Dualshockers. Questa gloriosa console sembra essere rivestita di bambù / legno scuro con inciso Sekiro: ...

Sekiro : Shadows Die Twice - la nostra anteprima dell’ultima fatica di From Software : Dopo aver provato “Sekiro: Shadows Die Twice” quest’estate a Colonia, durante la Gamescom, abbiamo avuto modo in questi giorni di testare nuovamente l’ultima fatica di From Software, che forte dell’aiuto di Activision dona nuova linfa al genere Stealth, da troppo dimenticato, con una spruzzata di quel “soulslike” cosi cara ai giocatori degli ultimi anni. Sekiro si mostra ancora una volta su PlayStation 4 e PC in tutta ...

PlayStation il prossimo mese in Giappone ospiterà un evento di Sekiro : Shadows Die Twice : Sekiro: Shadows Die Twice si sta facendo sempre più vicino, l'attesissimo action game di From Software uscirà infatti il 22 marzo, e come riporta Pushsquare la macchina del marketing si sta mettendo in moto ora più che mai.Come possiamo vedere infatti, PlayStation il prossimo mese terrà in Giappone un evento dedicato proprio a Sekiro con tanto di livestream. Fin ora abbiamo avuto modo di vedere alcuni trailer e frammenti di gameplay, ma è ...

Sekiro : Shadows Die Twice - anteprima : Non è un periodo semplice per Activision Blizzard. Il colosso franco-americano, infatti, è scosso quotidianamente da addii e defezioni, diretta conseguenza della scelta di riorganizzare pesantemente la propria struttura, nonostante gli ottimi risultati finanziari registrati nell'ultimo anno fiscale.La separazione da Bungie, l'abbandono di alcune delle figure più in vista di Blizzard e la riorganizzazione del comparto esport hanno improvvisamente ...

Il nuovo trailer di Sekiro : Shadows Die Twice è dedicato al boss Lady Butterfly : Il director di Dark Souls Hidetaka Miyazaki sta portando il suo visionario marchio di sviluppo di gioco in una nuova serie con Sekiro: Shadows Die Twice. Mentre il nuovo gioco lascerà indietro alcune caratteristiche dei giochi di ruolo della serie Dark Souls, altri aspetti verranno mantenuti e sviluppati. Gli incredibili combattimenti contro i boss sono forse una delle più importanti caratteristiche mantenute. Con il lancio di Sekiro che si ...

Svelati i requisiti di sistema della versione PC di Sekiro : Shadows Die Twice : Serkiro: Shadows Die Twice di From Software promette di impegnare moltissimo i giocatori, ma, a quanto pare, non sarà troppo impegnativo per i vostri PC. Come riporta Wccftech, sono stati Svelati i requisiti di sistema della versione PC. Nel complesso, sono molto simili ai requisiti di Dark Souls III, il che ha senso in quanto entrambi i giochi sono costruiti sullo stesso motore, inoltre bisognerà scaricare solo 25 GB.requisiti Minimi:Read ...

Sekiro Shadows Die Twice : I Requisiti PC : In concomitanza con la pubblicazione dello Story Trailer, From Software e Activision svelano i Requisiti PC di Sekiro Shadows Die Twice, per poter giocare il titolo sulla suddetta piattaforma con specifiche Minime e Raccomandate. Sekiro Shadows Die Twice: I Requisiti PC ufficiali Prima di lasciarvi ai Requisiti vogliamo condividere con voi una breve dichiarazione di Activision in merito alla nascita di Sekiro: Il gioco non era come oggi ...

Disponibile l'epico story trailer di Sekiro : Shadows Die Twice : Tramite un recente comunicato, From Software ha annunciato la pubblicazione del nuovo story trailer dedicato a Sekiro: Shadows Die Twice. Nel video vediamo una battaglia tra i crudeli membri del Ashina ed i difensori del villaggio da cui proviene il protagonista. Il compito del giocatore sarà intraprendere la pericolosa via della vendetta, eliminando senza pietà tutti i componenti del clan responsabile dell'attacco.Ecco quanto recita il ...

La trama di Sekiro : Shadows Die Twice è protagonista del nuovo Story Trailer : Sekiro: Shadows Die Twice è solo l'ultima di una seducente lista di opere poligonali firmate da Hidetaka Miyazaki. Dopo averci regalato il seminale Demon's Souls - forse in aria di remake -, la trilogia di Dark Souls e il più vittoriano Bloodborne, il game designer giapponese è pronto al passo successivo. Il suo nuovo videogioco si propone come un'esperienza più action ed immediata di quella offerta dai soulslike già citati, ma non per questo ...