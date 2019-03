Scoperta una sorella della Tabby Star : Scoperta una sorella ancora più anomala della famosa Tabby Star , che aveva acceso la fantasia perché le oscillazioni della sua luminosità avevano suggerito la presenza di strutture aliene nella sua ...

Windows 7 ha una vulnerabilità zero day - l'ha Scoperta Google : Quest'ultimo, tra l'altro, ha appena tagliato quota 800 milioni di installazioni nel mondo tra PC desktop, notebook, 2 in 1, convertibili, ecc., e console. Ricordiamo che nei giorni scorsi Google ha ...

Monopoli - Scoperta una barriera corallina nell'Adriatico lunga chilometri : nell'Adriatico, non lontano da Monopoli, c'è una barriera corallina. La notizia è stata diffusa in queste ore, e a confermarla sono i ricercatori del Dipartimento di Biologia Marina dell'Università degli Studi di Bari, che dopo due anni di intense ricerche sono giunti a ritrovare l'unica barriera corallina esistente nei nostri mari. A dirigere il team di ricercatori è stato il professor Giuseppe Corriero. Secondo quanto riportato dalla stampa ...

Scoperta una gang che rubava nelle case : 8 misure cautelari a Bagheria : Sgominata una banda di aggressivi topi d'appartamento in provincia di Palermo. Una donna studiava le vittime ed individuava gli obiettivi. I carabinieri della Stazione di Bagheria hanno eseguito le ...

Scoperta in Messico una grotta inesplorata piena di tesori Maya : E' un vero e proprio tesoro quello rinvenuto all'interno di una grotta situata nel sottosuolo del celebre complesso archeologico di Chichén Itzá , nella penisola dello Yucatan, in Messico. Il ...

Scoperta una discarica di eternit vicino a Civitavecchia : La Polizia Locale della Città metropolitana di Roma Capitale, durante i controlli sulle strade provinciali, ha sequestrato circa due metri cubi di eternit lasciati lungo il km 35 della Braccianese nel ...

Un enorme e strano pesce trovato per la prima volta in Nord America : ecco perché si tratta di una Scoperta eccezionale [FOTO] : 1/17 ...

Canada - Scoperta sotto Parlamento una stanza segreta : archeologi non sanno a cosa servisse : Nel terreno del palazzo del Parlamento canadese, ad Halifax, è stata rivenuta una stanza segreta. Gli archeologi stanno indagando, ma al momento non riescono a darsi una spiegazione dell'uso che in passato si facesse di quello spazio nascosto. Il mistero della stanza segreta Sembra l'inizio di un romanzo di Dan Brown, ma è successo davvero. L'incredibile ritrovamento è avvenuto nella Province House di Halifax, in Nuova Scozia, uno dei palazzi ...

RiScoperta dopo 100 anni una tartaruga gigante delle Galapagos : tartaruga gigante Riscoperta alle GalapagosRODRIGO BUENDIAEra considerata estinta da oltre un secolo ed è riapparsa sull'isola di Fernandina, alle Galápagos, la tartaruga gigante. La femmina di testuggine della specie Chelonoidis Phantasticus, è stata avvistata lo scorso 17 febbraio da un team del Parco nazionale dell'arcipelago e dal gruppo Galápagos Conservancy accompagnati dal biologo Forrest Galante del format tv Animal Planet che ha ...

Diario di una missione giornalistica a Bruxelles alla Scoperta dell'Europa : Una pausa ci ha permesso di partecipare ad una conferenza stampa, unica al mondo, quotidiana, con i portavoce di tutti i Commissari e moderata dallo stesso portavoce di J.C. Juncker. I lavori del ...

Una Scoperta inaspettata : non tutti gli animali hanno bisogno di dormire - : Siamo abituati al fatto che il sonno è necessario per l'uomo e gli altri animali come l'aria, senza di esso, il corpo diventa rapidamente inutilizzabile. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che non ...

YouTube chiude 400 canali dopo la Scoperta di una rete di pedofili : (Immagine: YouTube blog) YouTube ha deciso di bloccare i commenti a sfondo pedopornografico, per chiudere la piattaforma ai pedofili scoperti tra i commentantori di alcuni video, che immortalano bambini mentre giocano. Per far ciò ha deciso di bloccare la monetizzazione, aumentare la moderazione dei contenuti e aprirsi ai consigli da parte degli utenti. A seguito della denuncia fatta tramite un video diventato virale poi su Reddit, YouTube ha ...

Elisir di lunga vita in una pianta giapponese : la Scoperta nelle foglie usate dai samurai : Una molecola anti invecchiamento è stata scoperta da un team di ricercatori austriaci dell'Università di Graz in una pianta molto comune in Giappone e nota con il nome di 'Angelica keiskei'. Si tratterebbe di una particolare molecola in grado di ridurre drasticamente l’invecchiamento delle cellulare nel corso del tempo sia negli animali che nell'uomo. Elisir anti invecchiamento in una pianta Angelica keiskei, questo è il nome della pianta dai ...

Serra - Scoperta una nuova specie al mondo di orchidea nei boschi del Parco delle Serre : Inoltre sempre di questa specie Epipactis nei boschi delle Serre in passato sono state scoperte altre sei specie nuove per la scienza da ricercatori stranieri, per lo più tedeschi. Nelle Serre ...