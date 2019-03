Sangue sulla strade abruzzesi | in due diversi incidenti muoiono un giovane e una donna

abruzzo24ore.tv

(Di sabato 9 marzo 2019) L'Aquila - Due persone sono morte in altrettantiavvenuti questa mattina sulle. Un motociclista 25enne ha perso la vitastatale 16 a Pineto (Teramo); la sua moto si è scontrata con una Smart condotta da un 78enne, rimasto ferito. Sul posto è arrivato l'elicottero del 118, ma per ilnon c'era ormai nulla da fare. Intervenuti anche agenti della Stradale, della Polizia Locale e squadre di Anas. In un secondo incidente avvenutostatale 17 tra Roccacasale e Corfinio (L'Aquila) ha perso la vita unadi 52 anni dell'Aquila Laera a bordo di una Ford Fiesta condotta da un cinquantenne che, secondo una prima ricostruzione, ha avuto un malore e ha perso il controllo del veicolo, finito su un cordolo di cemento e poi ribaltatosi più volte. Difficili le operazioni dei Vigili del Fuoco di Sulmona ...

