Riccardo Rossi | chi è | età | moglie | vita privata | carriera e curiosità sull' attore

Anticipazioni Il paradiso delle signore prossima settimana : Riccardo continua a drogarsi : continuano le avventure dei protagonisti della soap opera di Rai uno, 'Il paradiso delle signore' che regalano molte sorprese ai milioni di telespettatori italiani. Le puntate sono trasmesse tutti i giorni della settimana sul piccolo schermo alle ore 15:45 dopo la messa in onda del programma 'Vieni Da Me' condotto da Caterina Balivo. Gli spoiler delle puntate che vanno da lunedì 11 fino a venerdì 15 marzo fanno notare che la madre di Elena avrà ...

That’s Life - Riccardo Rossi in scena al Teatro Sala Umberto di Roma : date - orari - biglietti e recensione : date con orari e prezzi dei biglietti per assistere a That’s Life! Questa è la vita!, il nuovo spettacolo teatrale scritto ed interpretato da Riccardo Rossi. L’attore Romano torna così in scena al Teatro Sala Umberto di Roma dopo il successo di “L’amore è un gambero”. Al Teatro Sala Umberto di Roma Riccardo Rossi porta una trilogia dei suoi maggiori successi Dopo averci raccontato i pregi ed i difetti dell’amore nel suo spettacolo ...

Riccardo Rossi al Teatro Sala Umberto : Senza amore non si vive. Siamo tutti d’accordo. Non esiste una persona al mondo senza un amore da raccontare, che sia stato il primo o l’ultimo fa poca differenza: ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ma è stato amore, ed è rimasto scolpito per sempre nei nostri cuori perché ci abbiamo investito la parte più vera di noi, quella che più ci appartiene. D’amore si parla tutti i giorni in tutti i luoghi tra tutti noi. E Riccardo Rossi nel suo ...

Anticipazioni Il Paradiso delle signore prossima settimana : Nicoletta non sposa Riccardo : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della famosa soap targata Rai, "Il Paradiso delle signore". Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento agli episodi che andranno in onda su Rai 1 tutti i giorni dalle 15.30 alle 16.20 dal 21 al 25 gennaio. Al centro delle vicende di questa settimana avremo il mancato matrimonio di Nicoletta e Riccardo e i tentativi di Antonio di ricattare Umberto per difendere la figlia. Nicoletta fugge ...

Brindisi sfida Salvini - il sindaco Riccardo Rossi : 'Il nostro porto è aperto' : Anche la città di Brindisi si oppone al Decreto Sicurezza varato dal ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Il capoluogo di provincia adriatico ha deciso infatti la strada di quella che viene chiamata "Disobbedienza civile", opponendosi fermamente alla volontà del governo giallo-verde di chiudere i porti all'accoglienza dei richiedenti asilo. Lo ha annunciato con un comunicato il sindaco di centrosinistra Riccardo Rossi. Immediatamente la ...