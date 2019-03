Otto - L' uomo riscritto | la recensione

Bologna - la prof regala ai suoi studenti un tema scritto quando era bambina : "Se fossi uomo non sarei mai sOttomessa" : Lo ha fatto recapitare in classe per l'8 marzo. Lo scritto è del 1971. Oggi la discussione in aula: "Cosa è cambiato per le donne da allora?"

Otto marzo : “Io ex uomo violento - vi racconto come si può cambiare” : "Oggi quando guardo la mia famiglia non vedo più la paura, ma i loro sorrisi". A Fanpage.it, nel giorno della Festa della Donna, il racconto di Gennaro, un ex uomo violento che grazie alla terapia psicologica ha imparato a gestire la rabbia e non esprimersi attraverso la violenza. "Non dimentico quello che sono stato, mi resterà come un marchio, ma oggi sono uomo che ama ed è amato".Continua a leggere

Roma - uomo cade sui binari del metro e finisce sOtto al treno. E' grave : Un uomo è grave dopo essere caduto sui binari nella stazione San Paolo della metropolitana B di Roma, in direzione Laurentina. L'incidente prima delle 8.50, ora in cui sono intervenuti i vigili del ...

Andrea BizzOtto : "Mia figlia sarà molto arrabbiata - ma capirà. Spero lei e mia moglie trovino un altro uomo che possa amarle" : "L'oncologo mi ha dato pochi mesi di vita, di sicuro non anni, ma io non ci credo e non voglio arrendermi, voglio lottare con tutte le mie forze". Andrea Bizzotto non ce l'ha fatta. Il padre 33enne che aveva commosso l'Italia ha perso la sua battaglia contro il tumore. Non potrà più giocare con la sua Giulia, ma alla figlia ha voluto lasciare un libro, per raccontarsi, per permetterle di scoprire chi fosse, una volta diventata ...

Noleggio con conducente abusivo : 51enne fermato a Valtournenche Aosta - L'uomo è stato fermato dalla Polizia locale del comune sOtto il ... : L' esercizio abusivo dell'attività di Noleggio con conducente è stato contestato l'altro ieri, sabato 23 febbraio , dalla Polizia locale di Valtournenche ad un 51enne di Saint-Denis . L'uomo, fermato ...

Ponza - uomo con femore rOtto soccorso dall’elicottero dell’Aeronautica Militare : Un elicottero HH-139 dell’Aeronautica Militare è intervenuto nel primo pomeriggio di oggi per prelevare sull’isola di Ponza un uomo di 75 anni con frattura del femore e bisognoso di trasporto urgente presso una struttura ospedaliera. L’elicottero, uno degli assetti della Forza Armata sempre pronti al decollo sul territorio nazionale anche per questo genere di trasporti, si è immediatamente alzato in volo dalla base Militare di Pratica di Mare – ...

Vittorino Andreoli : "Non si può pensare che un uomo sia da buttare nemmeno se è rOtto - o una donna se non ha più un seno secondo la moda" : Vittorino Andreoli è uno psichiatra di fama mondiale che ha deciso di vivere in solitudine. Poca televisione, poche luci e una particolare carriera sul web: dai 25 follower conquistati con una lezione sulla parola democrazia fino ai 25mila conquistati con il tema della vecchiaia. Lo psichiatra, 78 anni, ha lavorato a Milano, nel Regno Unito e poi in America, a New York e Harvard. Il suo ultimo libro si intitola Il rumore delle parole, ...

La donna sOttomessa all’uomo nella bufala del monsignor Martinez - indignazione alle stelle : Possibile una volta e per tutta archiviare la bufala del monsignor Martinez relativa alle sue presunte esortazioni per la sottomissione totale della donna all'uomo? In queste ore, alcune parole ricondotte all'arcivescovo di Granada Francisco Javier Martínez tornano alla ribalta come già accaduto in passato ma ancora una volta, si fondano sul nulla e possiamo di certo garantire ai nostri lettori che nessun alto prelato della chiesa spagnola si ...

Repubblica Ceca - altro che vortice polare : l’impresa di un uomo che nuota sOtto un lago ghiacciato indossando solo un costume [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Incidente sulla Ragusa-Catania - sOttoposto ad intervento l'uomo ferito : E' stato sottoposto ad un delicato intervento di ortopedia, il 72enne rimasto vittima ieri pomeriggio di un grave Incidente sulla Ragusa-Catania.

SOttomarini gialli e inni alla pace : la linea uomo di Stella McCartney è dedicata ai Beatles : Chi meglio di lei. Sulle passerelle Menswear parigine appena concluse non sono mancati i riferimenti a grandissimi artisti del mondo della musica e, se in casa Vuitton la dedica gridava a Michael Jackson, ad omaggiare gli eterni Beatles non poteva che pensarci Stella McCartney . Era il 1968 quando Yellow Submarine debuttò con ...

L’uomo dal cuore di ferro - su Facebook frasi che inneggiano al nazismo sOtto post di lancio del film : “Heil Hitler”, “Sieg Heil”, saluti al Duce e glorificazioni naziste varie. Tutto questo e altro ancora è apparso nei commenti della bacheca Facebook della casa di distribuzione Videa. Proprio sotto al post in cui viene lanciato il trailer del film L’uomo dal cuore di ferro, con protagonista il nazista Reinhard Heydrich, colui che formulò ed espose in pubblico nel 1942 “La Soluzione finale della questione ebraica”. Le frasi xenofobe sotto al ...

La DOttoressa Giò - la trasformazione di Christopher Lambert e le battute social : “E’ diventato l’Uomo Gatto?” “E’ un rettiliano” : Nelle scorse ore si è molto discusso del risultato deludente, sul fronte auditel, della prima puntata de La Dottoressa Giò inferiore al 13% di share con circa tre milioni di telespettatori. Occhi inevitabilmente puntati su Barbara D’Urso e sulla sua Giorgia Basile ma non solo. Non è passata inosservata la performance, e il doppiaggio, di Christopher Lambert che nella serie interpreta il potentissimo e ambiguo Sergio Monti. In questi giorni ...

Torino - strangola a morte il figlio con il cavetto del computer. Paese sOtto choc : «Siamo sconvolti - è un uomo buono» : Ha ucciso il figlio adottivo, strangolandolo con un cavetto del computer, e poi ha chiamato i carabinieri. «Venite a prendermi», ha chiesto, in lacrime, incredulo davanti a ciò che...