Juventus | il delirio di Allegri | “se dovessimo uscire dalla Champions non sarebbe un

(Di sabato 9 marzo 2019) L’allenatore bianconero ha parlato dopo il successo sull’Udinese, soffermandosi anche sul prossimo impegno dicon l’Atletico Madrid Il successo con l’Udinese permette alladi approcciarsi in modo perfetto al match diLeague con l’Atletico Madrid, con cui servirà una partita perfetta per ribaltare il 2-0 dell’andata.LaPresse/Fabio Ferrariresta fiducioso, ma deve fare i conti con l’assenza di De Sciglio, ma recupera alcune pedine fondamentali come Douglas Costa, molto utile soprattutto nell’uno contro uno. Interrogato ai microfoni di Sky Sport dopo il successo di ieri, l’allenatore bianconero ha sottolineato: “De Sciglio difficilmente sarà recuperabile, ho solo Cancelo, a destra o a sinistra bisogna mettere qualcuno. Spinazzola o Caceres se giochiamo con la difesa a tre, ma ho ...

