Il capitale vince perché ci chiede di essere la parte peggiore di noi

Atletica - We Run Rome 2018 : Daniele Meucci vince nella capitale - tra le donne successo dell’israeliana Salpeter : Daniele Meucci conquista l’ottava edizione della We Run Rome, la 10 km che sta inserendosi sempre più come un appuntamento tradizionale nel giorno di San Silvestro della Capitale. Il trentatreenne nativo di Pisa trionfa col tempo di 29’05”, imponendosi sul keniano James Kibet, staccato di 14 secondi e che impedisce in volata una doppietta italiana, dato che al terzo posto si classifica il coetaneo di Meucci Stefano La Rosa, già ...