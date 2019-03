Flash mob delle madamin a Torino | per dire Sì Tav subito

'Rimorchiamo il Galesus con la musica' : Flash mob sulla spiaggia di Bari in segno di solidarietà con l'equipaggio bloccato : ...a,c,e,f,{var k=new p, b,d,a,e,f,;n=k;c&&m, function, ,{window.setTimeout, function, ,{r, k,},0,},},;},, ,; pagespeed.CriticalImages.Run, '/ngx_pagespeed_beacon','http://www.ilmessaggero.it/spettacoli/...

Mercantile arenato : Flash mob in spiaggia : ANSA, - BARI, 03 MAR - Rimorchiamo il Galesus con la musica è il titolo dato al flash mob che si è tenuto questa mattina a Pane e Pomodoro a cui hanno partecipato musicisti di fama internazionale: ...

Cannabis legale - Flash mob Radicali italiani davanti Montecitorio : Roma, 28 feb., askanews, - Un maxispinello di 5 metri di fronte alla Camera dei deputati con sopra la scritta "Accendiamo il dibattito!". È il flashmob "stupefacente" con cui questa mattina Radicali ...

Fiumicino - all'aeroporto Flash mob di danza a sorpresa per i passeggeri : Quando si dice prendere il volo. I passeggeri dell'aeroporto di Fiumicino stamattina al terminale 3 sono stati coinvolti in uno spettacolo di danza contemporanea a sorpresa, un flash mob con una ...

Sì Tav - Flashmob a piazza Montecitorio : "Le risorse ci sono" : Roma, 21 feb., askanews, - Nelle ore in cui la maggioranza, con la mozione depositata alla Camera, chiede formalmente al governo di ridiscutere integralmente il progetto della Linea Torino-Lione, nell'...

Flashmob delle infermiere del Gaslini - la danza a tema Toy Story : Roma, 20 feb., askanews, - Il flash mob di un gruppo di infermiere dell'Istituto Gaslini di Genova a passi di danza per strappare un sorriso ai piccoli pazienti. I bambini e i genitori, in attesa ...

Flashmob delle infermiere del Gaslini - la danza a tema Toy Story : Il flash mob di un gruppo di infermiere dell'Istituto Gaslini di Genova a passi di danza per strappare un sorriso ai piccoli pazienti. I bambini e i genitori, in attesa delle visite presso il padiglione 20, sono stati sorpresi dal personale dell'ospedale pediatrico che si è esibito sulle note di "You Have a Friend in Me", la canzone del cartoon "Toy Story" interpretata nella versione italiana "Tu Hai un Amico in Me" da Riccardo Cocciante e da ...

Palermo : Flash mob “no allo smog” del Treno verde di Legambiente : Il Treno verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane alle 09:30 di oggi lascerà i binari della stazione centrale di Palermo per arrivare con le sue attività nel cuore della città, in Via Emerico Amari (Angolo Via Crispi) per il flash Mob “No allo Smog!”. All’interno dell’iniziativa verrà effettuato anche un test con monopattini in collaborazione con LIME, la start up una app partner del Treno verde che propone uno sharing di mezzi ...

Milano - Flash mob in piazza Duomo contro la violenza sulle donne. FOTO : Milano, flash mob in piazza Duomo contro la violenza sulle donne. FOTO Organizzato dal movimento femminista "Non una di meno", arriva ad un mese esatto dalla festa del prossimo 8 marzo. LA FOTOGALLERY Parole chiave:

Violenza sulle donne - Flash mob a Milano per lanciare lo sciopero dell'8 marzo : flash mob di 'Non una di meno' a Milano. Le femministe hanno acceso fumogeni colorati in piazza Duomo sventolando un lungo striscione con la scritta 'lotto marzo'. Si tratta, spiegano le attiviste, '...