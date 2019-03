Ducati 4° e 6° nelle libere di Losail con Petrucci e Dovizioso

MotoGp – Nelle Fp1 è già sfida Honda- Ducati - Tardozzi non si nasconde : “Dovizioso ha spiato Jorge Lorenzo” : Appena terminata la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito del Qatar: le impressioni del direttore sportivo della Ducati Davide Tardozzi L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...

MotoGp – Presentazione Ducati - Domenicali orgoglioso del suo staff : “siamo un gruppo sempre unito - anche nelle difficoltà” : Le parole di Claudio Domenicali alla Presentazione del Team Ducati MotoGp 2019, che cambia nome in Mission Winnow Ducati E’ in corso a Neuchatel la Presentazione della Ducati 2019. Il team di Borgo Panigale ha cambiato nome, grazie al nuovo title sponsor, e per la nuova stagione di MotoGp diventerà Mission Winnow Ducati. In attesa che, dalla Svizzera, venga svelata la nuova moto della Ducati che Petrucci e Dovizioso guideranno nel ...