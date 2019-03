Con gilet gialli anche i gilet rosa

Xylella - l'ira dei gilet arancioni Contro il governo : "Promesse tradite? La Puglia sarà polveriera" : Il portavoce degli agricoltori pugliesi: "Ci auguriamo che la porcata della trasformazione da decreto legge a disegno di legge sia solo uno scherzo di cattivo gusto"

La svolta politica dei gilet gialli il leader Chalençon annuncia lista per Europee : Si chiamerà 'Evoluzione cittadina'. 'Invitiamo a confluire le energie desiderose di ripristinare unità e grandezza del nostro popolo', dice l'esponente che a febbraio ha incontrato Di Maio e Di ...

Ballando Con le Stelle - clamoroso "scippo" di Milly Carlucci a Massimo Giletti : chi arriva da Non è l'Arena : Una voce davvero impensabile su Nunzia De Girolamo, ex parlamentare di Forza Italia e oggi in forza a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 come opinionista. Una voce "televisiva" davvero clamorosa: spunta infatti anche il suo nome per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, il programma d

I Gilet gialli hanno spianato la strada alle fake news - nuovo terreno di sContro alle prossime Europee : Due anni fa non c'erano i Gilet gialli (che si preparano al sabato n.16 e non si sa mai come andrà a finire: la settimana scorsa è toccato a Clermont Ferrand, capoluogo dell'appartatissima Alvernia finire a ferro e fuoco) con tutte le loro teorie complottiste e le fake news diffuse a piene mani, ma all'Eliseo, nell'entourage di Macron (almeno quel pezzo che non ha abbandonato la nave, dall'ex ministro degli Interni Collomb al ...

SacCone e il gilet per Di Maio - l’Andes : “Steward non siano sottovalutati” : “La professione dello steward ha assunto ormai un ruolo di primo piano nel panorama nazionale e il fatto che se ne torni a parlare in Parlamento, seppur per una polemica politica, ne è ulteriore dimostrazione”. Così il presidente dell’Andes, l’Associazione Nazionale Delegati alla Sicurezza, Ferruccio Taroni, a commento delle polemiche nate dopo l’episodio che ha visto protagonista l’esponente di Forza Italia Antonio ...

Protesta FI Con gilet azzurri 'Sì lavoro - no bugie' in Aula al Senato : La capogruppo di Fi al Senato, Annamaria Bernini, nel corso della dichiarazione di voto sul decreto su reddito e pensioni: 'Si' al lavoro, si' alle infrastrutture, si' alla Tav, no alle bugie del ...

Protesta di FI coi gilet azzurri - Bernini Contro il governo : ‘Sì al lavoro - no alle bugie’ : Intervenuta al Senato della Repubblica, la capogruppo dei parlamentari di Forza Italia, l’avvocato Anna Maria Bernini, ha ribadito, a nome del gruppo parlamentare forzista, tutta la sua contrarietà per le misure contenute nel cosiddetto 'Decretone': reddito di cittadinanza e quota 100. E lo ha fatto con un lungo intervento, in cui la costituzionalista bolognese ha elencato quelli che sarebbero per Forza Italia i punti di criticità dei due ...

Le foto dei gilet azzurri di Forza Italia Contro il reddito di cittadinanza : I senatori di Forza Italia indossano gilet azzurri per protestare contro il decreto su reddito di cittadinanza e quota 100 pensioni appena approvato dall'Aula di Palazzo Madama. Si infuria la Presidente Casellati, sempre di Forza Italia: "Vergognatevi, il folklore appartiene alle piazze, non al Senato".Continua a leggere

Decretone - il senatore SacCone (Fi) mostra un gilet da steward Con la foto di Di Maio : Momenti di tensione in aula a Palazzo Madama durante l‘esame e la votazione degli emendamenti sulle misure economiche contenute nella legge di bilancio. Quest’oggi, presso il Senato della Repubblica, infatti, si sta discutendo il cosiddetto 'Decretone' che contiene le misure finanziarie nonché i cavalli di battaglia dell’asse governativo M5S-Lega presieduto dal premier Giuseppe Conte. Parliamo della misura economica del reddito di cittadinanza ...