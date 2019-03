C' è tempo | intervista a Walter Veltroni | Mai smettere di essere bambini'

Intervista – Chiara Iezzi : «Mi sono sentita smarrita per molto tempo - oggi sono finalmente me stessa» : Chiara Iezzi, l’ex sorella bionda del duo Paola & Chiara, è una donna diversa da quella che ci si può ricordare dagli iconici video delle super hit che dominavano le classifiche dei primi anni duemila come “Vamos a bailar“ e “Festival“, che l’avevano eletta, insieme alla sorella Paola, come una delle migliori sexy hitmaker al pari delle popstar internazionali. Dopo aver percorso la strada solista, ...

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto deride Fabio Fazio in diretta dopo l'intervista a Emmanuel Macron : "Tu non sai il dispiacere di guardare lui e non te": così Luciana Litizzetto con un francese italianizzato e improvvisando una perfetta "r" moscia, legge il testo del biglietto arrivato sul palco insieme a un mazzo di fiori blu, bianchi e rossi, come il tricolore francese. Il falso mittente? Ovviame

Tg2 contro Fabio Fazio per l'intervista a Macron durante Che tempo che fa : Arriva il carico da 90 per Fabio Fazio. Stavolta, dopo i prevedibili fulmini politici di questo e quel partito su Twitter, il conduttore colleziona un'altra polemica per l'intervista riservata al Presidente francese Emmanuel Macron nella puntata di Che tempo che fa trasmessa ieri su Rai 1. Il Tg2 nell'edizione delle 13 andata in onda oggi dedica un servizio all'intervento già criticato dal giornalista Marco Mazzocchi.A firmarlo è la voce ...

Che tempo che Fa - l'intervista di Fazio a Macron col "cuore oltre l'ostacolo" : Alle 21.01 è andata in onda l'intervista di Fabio Fazio ad Emmanuel Macron, registrata qualche giorno fa. Da subito si è parlato del suo rapporto tra Francia e Italia:"E' molteplice. Come per molti francesi è stato il fatto di scoprire la storia, di capire un Paese e la nostra civiltà attraverso l'Italia. E quindi è il bambino che viene portato a Roma perché visiti i Fori e conoscere la nostra antichità, poi l'adolescente che scopre la ...

Cosa ha detto Macron intervistato a Che tempo che fa : "Ci sono stati malintesi tra Italia e Francia ma bisogna andare oltre": parola del presidente francese, Emmanuel Macron, che intervistato da Fabio Fazio ha detto che sarà insieme al presidente Sergio Mattarella a Parigi, il 2 maggio, per il 50esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci per parlare di Europa ai giovani. 'I malintesi e le peripezie più recenti non sono gravi, bisogna andare oltre: ci sono state affermazioni un po' ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron : "I biglietti aerei me li sono pagati io - non è costato niente alla Rai" : Emmanuel Macron è stato intervista da Fabio Fazio per il programma "Che tempo che fa", nella puntata in onda domenica 3 marzo 2019.Prima che venisse mandata in onda l'intervista, Fabio Fazio, parlando con Carlo Cattarelli e Paolo Mieli, ha rispsto direttamente alle polemiche emerse nei giorni scorsi in relazione ai costi del viaggio Italia-Francia.prosegui la letturaChe tempo che fa, Fabio Fazio e le polemiche per l'intervista a Macron: ...

“Che tempo che fa” – Ventesima puntata del 3 marzo 2019 – Intervista a Macron e tanti ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventesima puntata del 3 marzo 2019 – Intervista a Macron e tanti ospiti. sembra essere il ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio intervista Emmanuel Macron : le prime immagini dell'incontro : 'A questa sera a Che tempo che fa ' si legge su Twitter dal profilo ufficiale del programma di Raiuno . Fabio Fazio 'incontra il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron ' e si vedono le ...

Che tempo che fa 3 marzo 2019 : ospite John Turturro per Il nome della Rosa - intervista a Macron : Sul tavolo del faccia a faccia i temi della politica internazionale che vede da diverso tempo l'Italia e la Francia in contrasto su diversi temi, dall'economia all'emigrazione senza dimenticare la ...

rai * " Che tempo che fa " : « domenica 3 marzo Intervista esclusiva al Presidente francese Macron » - : ... Il protagonista della serie evento di Rai1 "Il nome della Rosa" John Turturro Nella serie, in onda dal 4 marzo, tratta dal romanzo di Umberto Eco, il libro italiano più venduto al mondo, Turturro ...

Che tempo che fa - Fabio Fazio intervista Emmanuela Macron : la reazione della De Santis - il terribile sospetto : Nel mirino, ancora una volta, ci finiscono Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa. Già, come è noto poche ore fa è stata annunciata l'intervista ad Emmanuel Macron, il presidente francese in guerra col nostro governo. Un colpo basso alla Rai sovranista? Probabilmente sì, tanto che l'annuncio ha scate

Che tempo che fa - Fazio annuncia intervista a Macron : piovono critiche : Fabio Fazio, dopo essere stato attaccato per il suo stipendio faraonico da circa 2,2 milioni di euro all'anno, è finito nuovamente al centro delle polemiche. In un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, il conduttore ligure ha annunciato di essere volato in Francia per realizzare un'intervista esclusiva al presidente francese Emmanuel Macron che andrà in onda a "Che tempo che fa" domenica sera su Raiuno. Fin da subito il post ha attirato su ...