Calcio in tv | il sabato in poltrona

Calcio in tv : sabato sera con la Juve : Per quanto riguarda la Bundesliga appuntamento alle 15,30 su Sky Sport Uno per Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund con telecronaca di Pietro Nicolodi e alle 18,30 con Schalke 04-Borussia M. con ...

Sabato si torna a Milano : si parli di Calcio - Calcio e basta : Prologo torna la “Serie A”, torna il Napoli , resta in tribuna Koulibaly, come se niente fosse successo, come se a niente sia valsa la cronaca, la riflessione, e le prese di posizione presunte o tali dei giorni scorsi. Koulibaly ancora squalificato e facciamo come se niente sia successo. Ma sì. Tra acciacchi, squalifiche e cose varie, Ancelotti fa del suo meglio per mettere in scena la migliore versione possibile del Napoli, impegnato, sulle ...

Calcio in tv : le partite di sabato : Per quanto riguarda la Premier League spicca alle 18,30 su Sky Sport Football il derby Arsenal-Chelsea, telecronaca di Massimo Marianella con Lorenzo Minotti seconda voce. Completano il sabato '...

Calcio in tv : sabato di Coppa Italia : Il lungo sabato di Premier League su Sky Sport Football si apre in studio alle 13 con Federica Lodi padrona di casa, alle 13,30 appuntamento da Londra per West Ham-Arsenal raccontata da Paolo ...

Calcio - domani sabato derby tra Cannara Bastia : Cannara " Una giornata di festa per tutto il Calcio regionale. sabato 12 gennaio alle 14.30 allo stadio Spoletini di Cannara si disputerà il derby della 21° giornata di serie D, girone E, che vedrà ...