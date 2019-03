7 risposte a 7 domande sul futuro della Tav nei prossimi sei mesi

huffingtonpost

(Di sabato 9 marzo 2019) Cosa accade lunedì al Cda di Telt?La società italo-francese riunirà il Cda e darà il via alla pubblicazione degli "avis de marchés" (avvisi a presentare candidatura) per i lotti francesiTorino-Lione. Questa era la previsionevigilia e questa è la decisione che verrà presa. In questo modo non perderà 300 milioni di euro di finanziamenti europei, come sarebbe accaduto in caso di rinvio.Quale novità ha introdotto l'intervento di Giuseppe Conte?Negli "avvisi", che sono una sorta di bandi preliminari, sarà inserita esplicitamente una "clausola di dissolvenza" - in realtà già prevista nella normativa francese - che consente alla stazione appaltante (Telt) in qualunque momento di non procedere alla seconda fase del bando di gara senza oneri per sé e per Italia e Francia. Per questa ...

