Sorteggio Champions League | le novità per i quarti e le semifinali

tuttosport

(Di venerdì 8 marzo 2019) NYON -in vista per ildeidi finale di, previsto venerdì 15 marzo. La Uefa ha stabilito, infatti, che le squadre qualificate aiconosceranno già le ...

stefano_gatto97 : RT @tuttosport: Sorteggio #ChampionsLeague, le novità per i quarti e le semifinali ?? - robinafca23 : RT @tuttosport: Sorteggio #ChampionsLeague, le novità per i quarti e le semifinali ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: Sorteggio #ChampionsLeague, le novità per i quarti e le semifinali ?? -