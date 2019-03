Roma | Di Francesco saluta la squadra | “Felice di avervi allenato”

Roma - un’altra rivoluzione : dopo Di Francesco saluta anche il ds Monchi : Una Roma stravolta, in attesa della rivoluzione che arriverà in estate, con l’unico obiettivo di centrare il quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League. Il giorno dell’arrivo nella Capitale del nuovo allenatore, Claudio Ranieri, coincide anche con l’addio del direttore sportivo Monchi. Il dirigente spagnolo ha deciso di lasciare e risolvere il proprio contratto con due anni di anticipo sulla scadenza: ...

Calcio - Roma : via Di Francesco arriva Ranieri : Claudio Ranieri è pronto a sedersi di nuovo sulla panchina giallorossa dopo l'esperienza dal 2009 al 2011. L'ex tecnico del Fulham è già arrivato nella capitale e nel pomeriggio, dopo aver firmato il ...

La Roma ha esonerato Di Francesco : Eusebio Di Francesco è stato esonerato. "La Società ringrazia l'allenatore per il lavoro svolto sulla panchina giallorossa e gli augura il meglio per il futuro" si legge sul sito della Roma. “Da parte mia e di tutta l'AS Roma, vorrei ringraziare Eusebio per l'impegno profuso”, ha dichiarato il presidente Jim Pallotta. “Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo al primo posto gli interessi del Club rispetto a quelli ...

Roma - ultime ore caldissime : il retroscena sull’esonero di Di Francesco e la scelta di Ranieri : Sono ore caldissime in casa Roma, in particolar modo la sconfitta e l’eliminazione dagli ottavi di Champions League hanno portato al ribaltone in panchina con l’esonero di Di Francesco e l’arrivo di Claudio Ranieri. Il tecnico ex Sassuolo ha pagato non solo l’eliminazione contro il Porto ma in generale un percorso che secondo la dirigenza non è stato all’altezza, adesso Ranieri avrà il compito di compattare ...

Roma - lo spogliatoio saluta Di Francesco - : Dieci mesi dopo il sogno della semifinale di Champions League, l'avventura di Eusebio Di Francesco alla guida della Roma è finita in una beffarda notte di fine inverno, sintesi dell'annata balorda ...

Di Francesco story a Roma : dalla semifinale di Champions all'esonero dopo Porto : "Io sono un pazzo, perché un allenatore che fa una cosa del genere in una partita del genere è a suo rischio e pericolo: m'avreste ammazzato". E invece… tre, a zero. L'impresa Roma contro i marziani ...

Crisi in casa Roma - esonerato Di Francesco : La Roma nella giornata di oggi, ha sollevato dall’incarico di allenatore Eusebio di Francesco, al suo posto arriverà Claudio Ranieri. La goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stata la sconfitta al Do Dragao contro ll Porto. La sconfitta è arrivata quasi alla fine del secondo tempo supplementare, causa un calcio di rigore provocato da uno scellerato Alessandro Florenzi che ha tirato la maglietta del giocatore Fernando. Il rigore poteva anche ...