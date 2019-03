LaLiga | Real prova a ripartire a Valladolid

LaLiga Atletico Madrid : vittoria 2-0 in trasferta contro la Real Sociedad. Doppietta per Morata : All’Anoeta di San Sebastian l’Atletico Madrid vince in dieci grazie alla prima Doppietta di Morata. La squadra di Simeone mantiene invariato il distacco dalla capolista Barcellona.Prosegue l’ottimo momento dal punto di vista dei risultati per l’Atletico Madrid che, al termine di una prova sofferta sopratutto nella ripresa, si aggiudica tre fondamentali punti contro un’ottima Real Sociedad. Una vittoria importante ...

VIDEO Real Madrid-Barcellona 0-1 - Highlights - gol e sintesi LaLiga. Rakitic decide El Clasico : Basta un gol di Rakitic al 26′ del primo tempo al Barcellona per battere il Real Madrid nella sfida de LaLiga: El Clasico viene deciso da un delizioso colpo sotto del centrocampista blaugraa che scavalca il portiere avversario in uscita e manda il pallone ad insaccarsi inesorabilmente. Di seguito le immagini del gol. GLI Highlights DI Real Madrid-Barcellona 0-1 IL GOL DECISIVO DI Rakitic GOL | Real Madrid 0-1 Barcelona 26' ...

Il calcio de LaLiga sposa la tecnologia : VAR su smartwatch - realtà virtuale - analisi predittive : Durante il Mobile World Congress di Barcellona, LaLiga, il campionato spagnolo di calcio, ha organizzato un tour attraverso la tecnologia nel mondo del pallone, tra assistenti virtuali, analisi dei big data, intelligenza artificiale e realtà virtuale. È come se oggi fossimo in grado di consultare un Nostradamus hi tech per sapere quante ...

Pronostico Real Betis vs Alaves - LaLiga 17-02-2019 e Analisi : Analisi e Pronostico della partita Real Betis-Alaves, domenica 17 febbraio. E’ arrivata l’ora dell’esame di maturità per l’Alaves di Abelardo, chiamato a dimostrare una prestazione da grande squadra nel match che chiude la domenica di Liga contro il Real Betis. I padroni di casa avranno l’occasione per rialzarsi dopo la sconfitta sul campo del Leganes e il pirotecnico 3-3 contro il Rennes in Europa League.Come ...

Pronostico Villarreal vs Siviglia - LaLiga 17-02-2019 e Analisi : Analisi e Pronostico della partita Villarreal-Siviglia, domenica 17 febbraio. Quello che andrà in scena al “Estadio de la Ceramica” sarà il confronto fra due squadre reduci da due fondamentali vittorie in trasferta nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League.Come arrivano Villarreal e Siviglia?Al Villarreal nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League è stata sufficente una rete messa a segno al 3’ ...

LaLiga : Atletico-Real - tempo di derby - LIVE : Emozioni e nervi testi nel Clasico di Coppa, primo dei tre in poche settimane, che al Nou Camp ha partorito un pari che certifica che il Real e' tornato competitivo. E la controprova si avra' sabato ...