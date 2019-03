Juve - Atletico | CR7 avrebbe chiesto ad Allegri un cambio in attacco

Blastingnews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Oggi lantus incontrerà l'Udinese nell'anticipo di campionato di Serie A. Ma, nella testa di tutti, allenatore, giocatori e società la partita vera, quella che conta, sarà ovviamente il ritorno degli ottavi di finale contro l'di Madrid di Diego Simeone in programma il prossimo 12 marzo. E nessuno, in casantus, vuole assistere ad un finale come quello andato in scena a Oporto che ha visto la Roma uscire dalla Champions e Eusebio Di Francesco esonerato. E chi più di tutti non vuole questo sarebbe non tanto e non solo Massimiliano, ma soprattutto Cristiano Ronaldo. Per questo, il fenomeno portogheserecentementeaddi effettuare dei cambiamenti nel tridente d', in maniera tale da garantire a CR7 un maggior numero di palloni giocabili.La delusione di Ronaldo Tutto sarebbe iniziato dalla partita di campionato contro il Napoli di ...

forumJuventus : Tacchinardi: 'Guardiola unico, Zidane perfetto per la Juve. Ma non facciamo funerali, Allegri ha sbagliato una part… - forumJuventus : [CT] Continua lo sciopero della curva Juve: un silenzio assordante anche contro l'Atletico? ??… - forumJuventus : [GdS] Verso #JuveAtletico: 7giorni per cambiare la Juve. Cancelo e Bernardeschi non hanno convinto. Questo potrebbe… -