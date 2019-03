In rosso l'Europa. Giù anche Piazza Affari : A pesare sul sentiment degli investitori sono i rinnovati timori per il rallentamento dell'economia globale riacutizzati dal calo drastico dell'export cinese . Sul mercato Forex, l' Euro / Dollaro ...

Borsa : crolla l'Asia su timori crescita Cina e Europa. Parte in rosso Milano : A peggiorare il fosco quadro le aperture delle borse occidentali, appesantite anche dai dati che arrivano dalla Germania: gli ordinativi delle fabbriche della prima economia europea sono crollati a ...

Borsa : Europa torna in rosso : MILANO, 5 MAR - Le Borse europee tornano in rosso con la Cina che rivede in calo gli obiettivi di crescita ed in attesa dell'accordo tra Usa e Cina sul commercio internazionale e la riunione della Bce ...

Borse Europa in rosso con Wall Street : MILANO, 19 FEB - L'apertura in rosso di Wall Street non ha appesantito ulteriormente i listini europei, che restano comunque tutti in ribasso. La Borsa di Milano è ancora fra le peggiori , -0,55%, , ...

Trattato Inf - Putin accetta la sfida di Trump. E per l'Europa è allarme rosso : Lo "zar" risponde. E lo fa accettando sfida al riarmo imposta dal tycoon di Washington. Anche la Russia sospende la propria partecipazione al Trattato antimissili INF – "Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty"- che vieta i razzi a breve e media gittata. Dopo il passo indietro degli Stati Uniti dall'accordo del 1987, Vladimir Putin ha annunciato in un incontro con i ministri della Difesa e degli Esteri che anche Mosca sospende l'accordo, ...

Calciomercato Milan : rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti : Calciomercato Milan: rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti Ad ottobre era stato già chiuso da Leonardo e Maldini l’accordo con il Flamengo per acquisire le prestazioni, a titolo definitivo, del giovane Lucas Paquetà già per gennaio: 35 milioni più bonus il costo del cartellino. Lo scorso 20 Gennaio, dopo l’addio prematuro di Higuain approdato al Chelsea alla corte di Maurizio Sarri, il Milan ha acquistato dal ...

Borse - Europa positiva dopo la Fed. Piazza Affari in rosso con banche e Juve : La Banca centrale Usa ha adottato un atteggiamento neutrale rassicurando i mercati. Nel Vecchio Continente attesa per il dato sulla crescita del quarto trimestre, in Italia ci si aspetta un calo dello 0,2% che porterebbe tecnicamente alla recessione. Vendite sulla squadra bianconera dopo il ko con l'Atalanta ai quarti di Coppa Italia. Euro a 1,5 sul dollaro...

L’antisemitismo non è sparito. Se non facciamo i conti col passato - l’Europa rischia grosso : di Luca Jahier* Mentre ci prepariamo a celebrare la Giornata internazionale della memoria per le vittime dell’Olocausto, è difficile mantenere la compostezza nella nostra commemorazione. Invece di osservare il silenzio, forma corrispondente al sentimento più profondo del lutto, che è una commemorazione strettamente personale, abbiamo voglia di gridare. Perché l’antisemitismo non è sparito, non in Europa e neppure negli Stati Uniti? ...

Hyundai e Kia - In Europa allo studio una crossover sotto Stonic e Kona : Il gruppo Hyundai potrebbe introdurre un'altra Suv compatta nella gamma europea. Secondo le indiscrezioni raccolte da Autonews.com, la tendenza inarrestabile al rialzo per le vendite di sport utilty e crossover potrebbe giustificare gli investimenti per creare una sorella minore delle attuali Kia Stonic e Hyundai Kona. In una intervista i vertici europei della Kia hanno infatti dichiarato che il progetto è allo studio e che saranno prese in ...

Borse Europa in rosso - Milano cede 0 - 3% : ANSA, - Milano, 17 GEN - Borse europee in rosso, con l'incertezza sulla Brexit e i dubbi sui rapporti fra Stati uniti e Cina, con l'indagine americana su Huawei. Londra perde lo 0,5% ed è la peggiore. ...

Piazza Affari - diktat Bce su Npl manda in rosso le banche. Europa debole : Le Borse europee cercano il recupero, sostenute anche dall'avvio positivo di Wall Street. Milano attorno alla parità, ma spaventata dalla richiesta di Francoforte agli istituti di azzerare i crediti deteriorati entro il 2026. Le perdite più pesanti per Ubi Banca, Banco Bpm, Bper Banca. Ancora giù Mps...

Borsa : Europa in rosso - pesa effetto Apple : Le tensioni commerciali fra Stati Uniti e Cina hanno poi esacerbato ulteriormente le pressioni negative sull'economia cinese. A pesare è anche il dollaro forte: ''sapevamo che un dollaro forte ...