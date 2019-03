Eni e COREPLA verso idrogeno da rifiuti imballaggi di plastica

askanews

(Di venerdì 8 marzo 2019) Roma, 8 mar., askanews, - Eni e, il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degliin, hanno sottoscritto oggi un accordo finalizzato ad avviare ...

