Diritti delle donne | il modello è l’Islanda o lo Yemen?

8 marzo - dal ddl Pillon all’aborto a Desirée e Sana : le minacce ai Diritti delle donne che fanno gridare al Medioevo : Un governo, ancora una volta, di quasi soli uomini. Un ministro della Famiglia vicino all’estrema destra che, 24 ore dopo l’insediamento, mette tra i suoi obiettivi la tutela della famiglia tradizionale e la lotta all’aborto. Un disegno di legge per l’affido condiviso dei figli, scritto dal promotore del Family Day, che dimentica i diritti dei minori e costringe le vittime di violenza a sedere al tavolo con i propri ...

La forza delle donne : una battaglia per i Diritti che riguarda tutti noi : Una democrazia cresce assieme ai diritti che garantisce: più cittadini vengono tutelati più le libertà collettive si rafforzano. E poiché le donne sono la maggioranza dei cittadini, garantire loro eguaglianza significa rendere tutti noi più forti, sicuri, coesi nel rispetto delle libertà fondamentali di ogni individuo. Da qui la necessità di fermar...

Festa delle donne : all'origine dell'8 marzo tra femminismo e Diritti violati : I movimenti femministi hanno indetto per l'8 marzo 2019 uno sciopero generale in oltre 100 Paesi nel mondo . E l' Italia non fa eccezione: per il terzo anno consecutivo Non una di meno , una rete ...

La poliginia e i Diritti delle diverse mogli di un unico marito secondo il Corano : E non potevano di certo passare inosservate nel mondo musulmano. Da una parte, le associazioni per la difesa dei diritti delle donne che hanno esultato per quella che appare un'apertura dottrinale ...

Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i Diritti umani nella gestione delle proteste nella Striscia di Gaza : Una commissione indipendente dell’ONU ha stabilito che Israele violò i diritti umani nella gestione delle manifestazioni di protesta organizzate nei mesi scorsi nella Striscia di Gaza, vicino al confine israeliano. Durante le proteste, organizzate per diversi venerdì di seguito, l’esercito

Franco Grillini - simbolo della lotta per i Diritti Lgbt : “La mentalità delle persone è cambiata grazie a una rivoluzione gentile. Ora bisogna tenere alta la guardia” : Chiedere a Franco Grillini dei suoi 35 anni di militanza nelle istituzioni, di quell’orgoglio gay portato in Parlamento, nelle strade e nelle piazze (in maniera pacifica sì, ma rumorosa e colorata, impossibile da ignorare) significa fare un salto nella storia del nostro Paese. Scorrere le fotografie di come era, di come è oggi e infine pensare a come sarà domani. Significa parlare di politica, di ciò che distingue destra e sinistra, di ...

Diciotti - Don Ciotti : “Non possiamo fregarcene della Costituzione e delle regole. Leggi tutelino Diritti - non potere” : “Non possiamo fregarcene della nostra Costituzione e delle regole. Chiunque sia ad averle tradite. Questa politica è molto distante, sembra che il problema siano i migranti, ma non dobbiamo dimenticarci che le Leggi devono tutelare i diritti e non il potere”. Lo ha detto il fondatore di Libera Don Ciotti a margine dell’inaugurazione della mostra dedicata alla strage di Punta Raisi a Torino L'articolo DiCiotti, Don Ciotti: ...

“Sul corpo delle donne” : storie di violenze e Diritti negati : “Sul corpo delle donne”: storie di violenze e diritti negati. In libreria il nuovo saggio di denuncia di Ilenia Menale. Nata dall’esigenza di informare e sensibilizzare la popolazione sul sempre più diffuso e grave caso delle cosiddette “violenze di genere”, ed istituita il 17 dicembre 1999 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, si celebra ogni 25 novembre la “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le ...

Cile : multa per la violazione dei Diritti delle donne che allattano - : Il Senato del Cile ha approvato un disegno di legge che riconosce il diritto dell'allattamento al seno delle donne e dei bambini, contro la discriminazione o la violazione di questo diritto si riserva ...

Lavoratrici schiave dietro le t-shirt per la campagna sui Diritti delle donne delle Spice Girls : Lavoratrici schiave dietro le t-shirt firmate dalle Spice Girls per una recente campagna benefica in favore dei diritti delle donne e della "giustizia di genere" promossa in Gran Bretagna e all'estero. È la denuncia del Guardian che rivela oggi come le magliette siano state commissionate a una fabbrica del Bangladesh dove la manodopera - femminile - sarebbe pagata la miseria dell'equivalente di 35 pence all'ora, all'incirca 40 centesimi ...

Militari - riconosciuto il primo sindacato delle forze armate : “Svolta storica per i Diritti. E più tutele per morti da uranio” : Autonomia economica, maggiore tutela su condizioni di lavoro e di salute e un peso diverso quando bisognerà mettersi al tavolo e discutere di contratti o di leggi che riguardano i Militari. La firma dell’atto di riconoscimento da parte della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, della prima associazione a carattere sindacale delle forze armate, nello specifico dell’Arma dei carabinieri, è effettivamente “una svolta storica per il mondo ...

Cosa rende invisibili i Diritti delle donne pachistane : Metà della popolazione del Pakistan è in forme diverse schiava dell’altra metà, e tutti sembrano accettarlo. Leggi

Juventus-Milan - Boldrini e Salvini d'accordo : "Non si barattino i Diritti delle donne" - "Una schifezza" : L'indignazione dei politici italiani per la disposizione dei posti per la finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita è tale che addirittura personalità storicamente agli antipodi si trovano a pensare la stessa cosa. Protagonisti, in questo caso, Laura Boldrini e Matteo Salvini, schierati - attraverso i social - dalla parte delle donne, che non potranno vedere la partita tra Juventus e Milan se non accompagnate da un uomo."Che ...

Supercoppa in Arabia - Laura Boldrini : 'Incredibile! Sacrificati i Diritti delle donne in nome del denaro - è offensivo' : Non c'è alcun paese al mondo, in cui ci sia una sostanziale parità . Chi sta meglio, però, come nel caso nostro certamente deve essere capace di promuovere quei diritti di parità anche quando si ...